Penta conquista su segundo título en la WWE al ganar el campeonato mundial en parejas

Penta y Je'Von Evans ganaron el campeonato mundial en parejas de WWE.

Penta Zero Miedo ganó su segundo título en la WWE, luego de que este sábado obtuvo el campeonato mundial en parejas junto con Je’Von Evans, después de que vencieron a Bron Breakker y Austin Theory en el evento Crown Jewel 2026, celebrado en Riad, Arabia Saudita.

El luchador nacido en Ecapatec, Estado de México, y su compañero terminaron con el reinado de The Vision, a pesar de que sus integrantes hicieron uso de varias artimañas para intentar mantener sus cinturones.

Penta y Je’Von Evans sufren ante The Vision

Las cosas no fueron sencillas para Penta Zero Miedo y Je’Von Evans, pues Bron Breakker castigó al mexicano y a su compañero.

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Sin embargo, Je’Von Evans pudo cambiar el ritmo del combate, lo que permitió que el Zero Miedo asumiera el protagonismo.

Todo parecía indicar que Bron Breakker y Austin Theory conservarían sus campeonatos, pero la música de Oba Femi agarró por sorpresa a los presentes, pues su intervención dio pie a que el de Ecatepec y su compañero recuperaran el control de la lucha.

Fue entonces que Penta aprovechó para conectar su característico Destructor Mexicano sobre Austin Theory, a quien después Je’Von Evans le propinó un cutter.

La cuenta de tres confirmó la victoria del Zero Miedo y de su compañero, lo que desató su celebración tras conseguir el campeonato mundial en parejas de la WWE.

¿Cuál es el otro campeonato de Penta en WWE?

Penta conquistó su primer título en la WWE el 2 de marzo de este año luego de vencer a Dominik Mysterio en Monday Night Raw, con lo que se proclamó campeón intercontinental.

El de Ecatepec conservó el campeonato durante 153 días, pues posteriormente lo perdió a manos de Chad Gable en SummerSlam.

Otro logro reciente de Penta en la WWE fue Money in the Bank, después de que ganó el maletín el 10 de octubre. Sus víctimas en el evento desarrollado en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana, fueron CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Trick Williams y Je’Von Evans.

EVG