Javier Aguirre y el Valencia son goleados en casa ante el Real Madrid en LaLiga y son penúltimos del torneo

El entrenador mexicano Javier Aguirre vivió un gran golpe con el Valencia al perder 0-3 en casa por LaLiga ante el Real Madrid, resultado que pone a la escuadra de Los Murciélagos en el lugar 19 de 20 del campeonato, lo que quiere decir zona de descenso.

Con goles de Federico Valverde, Arda Guler y Kylian Mbappé el cuadro merengue obtiene tres puntos para no despegarse del líder del torneo, el Futbol Club Barcelona, que es líder por la diferencia de goles. Ambas escuadras marchan con 30 puntos, pero el Barca juega este domingo ante el Atlético de Madrid y puede recuperar la punta en solitario.

🚨🚨| MBAPPE CANT STOP SCORING!!!!! HE GETS THE THIRD FOR REAL MADRID!!!!



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El Valencia se encuentra en una mala posición en el campeonato español. Desde que arrancó el torneo solo tienen dos victorias, por tres empates y siete derrotas. Ya van doce juegos de la temporada y los ches no encuentran la manera de recomponer el rumbo.

El Vasco llegó para alejar al equipo valenciano de puestos de descenso, pero no lo ha conseguido y ahora son el penúltimo equipo del certamen. Solamente el Málaga es peor club que el comandado por el azteca. A pesar de ello, la buena noticia es que el Valencia está a dos puntos de salir de la zona roja.

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1. m. y f. Persona que practica la magia.

2. m. y f. Persona que cultiva la magia.#LaLigaHighlights pic.twitter.com/8WBmabezOc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 7, 2026

Antes del duelo el entrenador mexicano Javier Aguirre y el portugués José Mourinho tuvieron un interesante intercambio de palabras

“Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas, con un entrenador que no está preocupado, de lo que yo conozco, si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien”, declaró José Mourinho, quien esta temporada volvió al Real Madrid, club al que ya había dirigido de 2010 a 2013.

“José es muy sincero, él te dice lo que siente y es verdad, están más cansados. Cada uno tiene sus sentimientos, él es sincero de arriba a abajo y eso siempre es valorable”, señaló Aguirre.

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