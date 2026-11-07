Temblor en México HOY 7 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional mantiene un monitoreo constante de los temblores en el territorio mexicano.

México se ubica en una zona de alta sismicidad debido al movimiento constante de las placas tectónicas. Esta condición provoca movimientos telúricos frecuentes, principalmente en la región sur del país —en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca—, así como en la zona centro y la Ciudad de México, donde también se registran microsismos con magnitud menor a 3.0.

Por ello, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un monitoreo permanente sobre la actividad sísmica en todo el territorio nacional.

Reporte de sismicidad HOY 7 de noviembre de 2026

Hasta el momento, el Servicio Sismológico Nacional no ha reportado temblores este sábado 7 de noviembre de 2026.

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El organismo da seguimiento continuo a cualquier movimiento telúrico en el país. En caso de registrarse nuevos eventos sísmicos en las próximas horas, la información detallada sobre la magnitud, epicentro y profundidad se dará a conocer a través de los canales oficiales del SSN.

Esta es la actividad sísmica de hoy. ı Foto: La Razón (con stock de Canva+)

Guía de prevención: ¿Qué hacer en caso de un sismo?

Al ser los sismos eventos impredecibles, las autoridades recomiendan implementar medidas de prevención en tres momentos clave:

Antes del sismo

Establecer un plan de emergencia familiar , ubicando zonas de menor riesgo y rutas de evacuación.

Fijar y asegurar muebles u objetos pesados que puedan caer durante el movimiento.

Preparar una mochila de emergencia que contenga botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con pilas y documentos importantes.

Participar activamente en simulacros comunitarios o escolares.

Durante el sismo

Mantener la calma y dirigirse a una zona de seguridad. En caso de no poder evacuar rápidamente, resguardarse bajo una mesa resistente.

Alejarse de ventanas, vidrios, espejos, puertas y cualquier objeto que pueda desprenderse.

No utilizar elevadores ni salir corriendo de los inmuebles.

Si se encuentra manejando un vehículo, detener la marcha en un lugar seguro y permanecer dentro de la unidad.

Después del sismo

Verificar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios en caso de estar capacitado.

Inspeccionar las instalaciones para descartan fugas de gas, agua o fallas en el suministro eléctrico.

Evitar encender fósforos o activar interruptores eléctricos ; utilice linternas de pilas para iluminar el espacio.

Consultar únicamente medios de comunicación y fuentes oficiales como el SSN o Protección Civil, evitando la difusión de rumores.

Revisar la estructura del inmueble antes de ingresar nuevamente.

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JVR