Se registra microsismo de magnitud 2.2 en la alcaldía Tlalpan, en CDMX

Se registra microsismo de magnitud 2.2 en la alcaldía Tlalpan.

Un microsismo de magnitud 2.2 se registró la tarde de este viernes en la alcaldía Tlalpan, de acuerdo con la información preliminar emitida por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte del organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:50:06 horas locales, situando su epicentro en las coordenadas 19.26 de latitud y -99.21 de longitud, con una profundidad de 8.7 kilómetros dentro del territorio de la demarcación.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. TLALPAN, CDMX 09/10/26 16:50:06 Lat 19.26 Lon -99.21 Pf 8.7 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 9, 2026

De acuerdo con reportes de usuarios de redes sociales, el microsismo se sintió principalmente a las colonias del sur de la capital del país, cercanas al punto de origen.

Además, las autoridades de Protección Civil y de atención de emergencias de la Ciudad de México informaron que el evento no activó la alerta sísmica, ni el alertamiento en los celulares.

Sin embargo, algunos comerciantes y transeúntes realizaron los protocolos de emergencia ante el movimiento telúrico sin mayores afectaciones

Así, las autoridades reportaron un saldo blanco tras el microsismo en la alcaldía Tlalpan.

Microsismo ocurre el mismo día que el terremoto en Panamá

Este microsismo ocurrió el mismo día en que un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter sacudió el centro-sur de Panamá.

El sismo provocó la evacuación masiva de hospitales, oficinas y escuelas en la Ciudad de Panamá, así como en diversas provincias del interior del país, donde se registraron colapsos parciales de infraestructuras, daños en templos históricos e interrupciones en los servicios de comunicaciones y electricidad.

La sacudida se percibió con fuerza en países vecinos como Costa Rica y Colombia.

Tras el temblor principal, los organismos internacionales emitieron alertas preventivas de tsunami para la costa del Pacífico centroamericana.

Asimismo, el Instituto de Geociencias y el USGS contabilizaron múltiples réplicas en las horas posteriores, incluyendo un evento secundario de magnitud superior a 6.0.

Las autoridades de Protección Civil desplegaron operativos de emergencia e inspección técnica para evaluar el saldo final de daños.

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JVR