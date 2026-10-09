Sismo en Panamá: Los impresionantes VIDEOS del movimiento telúrico que sacudió Centroamérica

Así se vivió el fuerte sismo en Panamá, registrado en VIDEOS.

Panamá fue sacudida por un fuerte sismo magnitud 7.6 la tarde de este viernes, el cual provocó daños, caída de estructuras, pánico, alerta de tsunami y otros incidentes. El movimiento telúrico quedó grabado en videos que circularon por redes sociales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 10 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, Panamá, y se registró exactamente a las 11:56 horas, con una profundidad de 10 kilómetros.

🚨🇵🇦 En el sur de Panamá se registró un fuerte sismo de magnitud 7.6; se percibió en algunas regiones de Costa Rica, además de que se activó alerta de tsunami.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el terremoto se ubicó 10 kilómetros al oeste-suroeste de… pic.twitter.com/sKKqDSFYaU — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 9, 2026

Inicialmente, el USGS había reportado la magnitud del sismo en 8.0, sin embargo, poco después la ajustó a 7.6.

Además, el Sistema de Alertamiento por Tsunamis de Estados Unidos informó que, debido a la magnitud del movimiento telúrico, se activó la alerta de tsunami para Panamá y otros países de la región centroamericana. No obstante, las autoridades locales descartaron el riesgo de este incidente geológico.

Fuertes sacudidas en edificios, gente en las calles y pánico: Esto muestran los VIDEOS del sismo en Panamá

Inmediatamente desde que se dio a conocer el sismo en Panamá, medios locales y usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos sobre cómo se vivió el momento telúrico en el país centroamericano.

Lo primero que se reportó fueron las labores de evacuación en distintos edificios, gubernamentales, privados y de recreación.

En las grabaciones se aprecia a la gente en las calles, preocupada, intentando comunicarse mediante sus teléfonos celulares, a la vez que, en los recintos que evacuaron, se aprecia cómo las ventanas se sacuden debido al movimiento telúrico.

Otros videos muestran cómo se vivió el movimiento telúrico al interior de los hogares. Una grabación atestigua la violenta sacudida que se registró en algunos domicilios: se aprecia cómo candelabros y mobiliario se sacuden violentamente y cómo, incluso, se caen varios objetos.

🇵🇦 | URGENTE: Fuerte terremoto se sintió en Panamá la tarde del viernes. pic.twitter.com/cOKY0nnmMb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Escombros y daños en edificios: el saldo del sismo 7.6

Otros videos mostraron los daños que provocó el sismo en distintos puntos de Panamá, así como los escombros desperdigados en las calles.

🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Destrozos en Panamá tras el terremoto la tarde del viernes. pic.twitter.com/6LV8lwFysz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

En grabaciones recuperadas por la agencia AlertaNews24, se aprecian daños en varios puntos del país, especialmente en Penonomé, donde resultaron dañados varios edificios, tramos carreteros e, incluso, la Catedral de Penonomé.

🇵🇦 | Imágenes muestran los daños sufridos por la Gobernación y la Catedral de Penonomé, en Panamá. pic.twitter.com/IEx25aE7AT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

Otros daños se registraron en estados como Mariato. Además, se registró preocupación por el estado del Puente Centenario, que cruza el canal de Panamá. Sin embargo, autoridades aclararon que los buques atraviesan este estratégico punto sin interrupciones.

🇵🇦 | M7,6 | URGENTE: Reportan daños en la vía de Torio, en el distrito de Mariato, Panamá. pic.twitter.com/oVeqhUZxXq — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

En Tocumen, se registró la evacuación y cierre del Aeropuerto Internacional de Panamá.

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