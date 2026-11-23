Las negociaciones de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP31) terminaron ayer sin un acuerdo global, luego de que la Unión Europea (UE), Reino Unido y varios países rechazaran el documento final presentado por Turquía y Australia, al considerar que no establece medidas suficientes para combatir el calentamiento global ni menciona de manera directa la transición para abandonar los combustibles fósiles.

Después de más de dos semanas de conversaciones y dos días adicionales de prórroga, la conferencia celebrada en Antalya, Turquía, se convirtió en la más larga de las 31 ediciones de estas reuniones. Las diferencias entre países productores de petróleo, economías industrializadas y naciones en desarrollo impidieron alcanzar un consenso.

El Dato: El texto también incluye una propuesta de Turquía para elevar la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía final de 23 a 35 por ciento para 2035.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda decepción y compartió la frustración de quienes esperaban que los gobiernos respondieran a la gravedad de la crisis climática. También criticó a los poderosos intereses de la industria de los combustibles fósiles por obstaculizar las medidas ambientales, distorsionar la evidencia científica y anteponer sus ganancias a la protección del planeta.

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La última vez que las negociaciones climáticas de Naciones Unidas concluyeron sin un acuerdo unificado fue en Copenhague, en 2009.

La división. La principal inconformidad de la Unión Europea fue que el llamado Pacto de Antalya no incluyera una referencia explícita a los combustibles fósiles ni una ruta para reducir su utilización. El ministro de Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, consideró inconcebible aprobar un documento climático que no mencionara la principal causa del calentamiento global. Los 27 integrantes del bloque comunitario rechazaron respaldar un texto que consideraron insuficiente para enfrentar la emergencia climática. Reino Unido también cuestionó el borrador por no reconocer la urgencia ni la magnitud del problema.

2.8 °C aumentará el calentamiento global

En contraste, Arabia Saudita y otros países productores de petróleo defendieron que los hidrocarburos seguirán desempeñando un papel importante en la economía mundial y presionaron para evitar cualquier referencia a su abandono. El documento propone acelerar el desarrollo de tecnologías para retirar carbono de la atmósfera, una medida que, según los científicos, debe acompañarse de reducciones drásticas de emisiones. Sin embargo, sus críticos advirtieron que puede utilizarse como justificación para mantener extracción de petróleo y gas.

En tanto, Rusia también rechazó cualquier referencia a los combustibles fósiles. Su delegado, Sergei Kononuchenko, argumentó que reducir las reservas de hidrocarburos puede provocar un cambio hacia combustibles más contaminantes y generar pobreza energética, con consecuencias principalmente para las personas de menores recursos.

Las diferencias también enfrentaron a la Unión Europea y al Grupo Árabe, encabezado por Arabia Saudita, por las tecnologías de captura de carbono, que el bloque europeo consideró insuficientes para garantizar el abandono de los hidrocarburos.

Otro de los obstáculos fue el financiamiento para ayudar a naciones en desarrollo a enfrentar los efectos del calentamiento global. El borrador contempla triplicar los recursos para la adaptación climática, pero no especifica el monto de partida. Además, eliminó el objetivo de 120 mil millones de dólares destinados a apoyar a los países más pobres.

El Grupo de Países Menos Adelantados, integrado por 44 naciones, manifestó su inconformidad por la falta de soluciones para comunidades vulnerables. Entre ellos están Bangladesh, Nepal y República Democrática del Congo.