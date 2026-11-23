Torre de control de tráfico aéreo y aviones de Alaska Airlines, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, ayer

La detención de dos mexicanos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el sábado, cuando estaban a punto de abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles, puso de nuevo bajo la atención pública los lugares poco habituales donde realizan operativos migratorios en Estados Unidos: aeropuertos, escuelas, estacionamientos comerciales y espacios en eventos deportivos.

El caso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, donde agentes enmascarados interceptaron a Ricardo Larrondo Mendoza y Sofía Hernández Mejía sobre el puente de acceso a un avión. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que ambos permanecían en el país después del vencimiento de sus visas. También acusó a la mujer de arrojar café caliente contra los oficiales.

La intervención quedó grabada en videos captados por pasajeros. Alaska Airlines informó que no recibió aviso previo y calificó el episodio como angustiante para viajeros y empleados. Por su parte, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, cuestionó la actuación de los agentes y declaró: “ICE está completamente y totalmente fuera de control”.

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Detención del ICE en un puente de embarque del Aeropuerto de Seattle-Tacoma el sábado ı Foto: Captura de video

El Dato: Un estudio basado en registros de arrestos del ICE encontró que, entre el 21 de mayo y el 30 de julio de 2025, la agencia detuvo en promedio a 2,393 mexicanos por semana.

El Puerto de Seattle emitió un comunicado en el que afirmó que las autoridades locales se pondrían en contacto con funcionarios federales para comprender lo sucedido. En tanto, el ICE recordó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, estableció que cualquier persona que agreda u obstaculice a los agentes federales del orden enfrentará consecuencias judiciales y será procesada con todo el rigor de la ley.

Bajo vigilancia. Uno de los escenarios que más preocupación ha provocado son los centros educativos. El 5 de noviembre de 2025, agentes federales detuvieron a una maestra dentro del preescolar Rayito de Sol, en Chicago, frente a padres y alumnos. The Washington Post documentó que los oficiales ingresaron al establecimiento y sacaron a la mujer ante la mirada de las familias. Durante la intervención, la docente gritó: “¡Tengo papeles!”. La detención provocó que padres y trabajadores buscaran refugio.

Mientras que en junio de este año, AP reportó la detención de dos personas afuera de la escuela primaria Commodore John Rodgers, en Baltimore, durante las ceremonias de fin de curso. En Charlotte, Carolina del Norte, más de 30 mil alumnos faltaron a clases un día después de una redada migratoria.

50 Mil detenciones entre junio y agosto

Otro escenario recurrente son los estacionamientos de Home Depot, donde contratistas y particulares buscan jornaleros para labores de albañilería, pintura, jardinería y remodelación de viviendas. En 2025, Los Angeles Times informó de operativos en al menos una docena de establecimientos de esta cadena en el sur de California. Van Nuys, Cypress Park, Westlake y Monrovia estuvieron entre los lugares afectados.

Los trabajadores comenzaron a utilizar silbatos, megáfonos y radios para advertir sobre la llegada de vehículos oficiales. En Monrovia, un hombre que intentaba escapar de los agentes saltó una barda y llegó hasta la autopista 210, donde murió atropellado. Pablo Alvarado, codirector ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, describió la situación: “Home Depot, les guste o no, es el epicentro de las redadas”, declaró al periódico.

En octubre de 2026, la radio pública KUOW reportó un incremento de las detenciones en estacionamientos de Home Depot del área metropolitana de Seattle. Vecinos y activistas organizaron vigilancias para alertar a los trabajadores sobre la presencia de ICE.

2,700 Pactos tiene el ICE con agencias estatales

Deportivos. El 13 de julio de 2025, durante la final de la Copa Mundial de Clubes entre Chelsea y Paris Saint-Germain, un solicitante de asilo fue detenido en el estacionamiento del centro comercial American Dream, en Nueva Jersey, cerca del estadio de MetLife.

Human Rights Watch documentó que el hombre acudió con sus hijos, de 10 y 14 años. Intentó utilizar un pequeño dron para tomar una fotografía familiar, pero el dispositivo falló. Cuando lo guardaba en su automóvil, agentes se acercaron, lo interrogaron por su situación migratoria y lo entregaron a ICE. Permaneció tres meses detenido y después regresó a su país de origen, donde aseguró que su vida corría peligro.

Human Rights Watch informó que el ICE detuvo al menos a 92 mil 392 personas entre enero y el 15 de octubre de 2025 en las áreas metropolitanas donde se disputarían partidos del Mundial de 2026. El 65.1 por ciento no tenía condenas penales en Estados Unidos.

Las intervenciones también han alcanzado mercados ambulantes, autolavados, restaurantes, puestos de comida y mercados de productos agrícolas.

En junio de 2025, Reuters documentó que las redadas en Los Ángeles afectaron a comerciantes y trabajadores del mercado mayorista de productos agrícolas.

Además, algunos de los vendedores, así como empleados de restaurantes, dejaron de acudir por temor a encontrarse con agentes migratorios.

Muchos de los afectados pertenecen a comunidades mexicanas que viven y trabajan en Estados Unidos, particularmente en sectores como la construcción, el comercio, los servicios y la venta de alimentos. En ciudades como Los Ángeles, donde existe una importante presencia de población de origen mexicano, las redadas han alterado las actividades laborales y comerciales de numerosas familias.