El partido demócrata alcanzó 258 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su mejor resultado desde 1992, y recuperó el control del Senado con 56 lugares, lo que le permitirá dominar ambas cámaras del Congreso.

El resultado se confirmó tras la victoria de Chuck Hubbard sobre la republicana Virginia Foxx en Carolina del Norte. Aún quedan cuatro contiendas por resolverse: dos en Luisiana, una en Minnesota y otra en Tennessee. Los republicanos tendrán al menos 173 representantes.

Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries afirmó que los votantes les dieron el mandato de reducir el costo de vida. Entre sus primeras propuestas están revertir los recortes a Medicaid y recuperar los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. También planean investigar las actividades del presidente Donald Trump y su familia, Hakeem Jeffries no descartó impulsar un tercer juicio político contra el magnate.

Por su parte, el mandatario advirtió ayer que será muy difícil trabajar con el demócrata Chuck Schumer si vuelve a encabezar la mayoría del Senado. Lo calificó como uno de los peores líderes de esa cámara y lo acusó de promover investigaciones en su contra.