Estamos cerca de conocer a la próxima Miss Universo, pues este 22 de noviembre se lleva a cabo la competencia preliminar, la antesala a la gran final del concurso de belleza donde se define a las mejores participantes del mundo y en la que se despide Fátima Bosch de la corona.

Los puntajes de esta fase son clave para determinar quiénes pasan al corte semifinal; por este motivo, se trata de una de las jornadas más exigentes y vistas del certamen, donde aparecerán las concursantes en diversos momentos donde deberán mostrar gracia, seguridad, elegancia y dominio total del escenario para ganarse un lugar en la final.

¿Dónde y a qué hora ver la preliminar de Miss Universo en México?

Cabe destacar que este año, la concentración del evento internacional se lleva a cabo en Puerto Rico y es en el Coliseo de PR donde las bellezas de todos los países participantes desfilarán para medirse entre ellas.

El horario para ver a las Miss Universo de todo el mundo brillar es a las 17:00 horas, del tiempo centro de México, este domingo 22 de noviembre del 2026.

La transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal de YouTube oficial de Telemundo Entretenimiento. Te dejamos el link directo al perfil AQUÍ.

Para quienes buscan seguir el certamen a través del streaming, será la plataforma Universal+ la que ofrecerá la cobertura en vivo para los suscriptores en América Latina.

En esta ocasión, veremos las presentaciones en traje de baño y vestido de noche, aunque el jurado de Miss Universo 2026 también tomará en cuenta otros elementos como entrevistas previas o actividades que se llevaron a cabo durante la concentración.

Recordemos que fue este sábado 21 de noviembre que se llevó a cabo la presentación de trajes nacionales, donde cada corncursante mostró orgullos a sus raíces con vestimentas inspiradas en su cultura y tradiciones.

La concentración de las delegadas en la isla arrancó desde el de noviembre, donde las concursantes han tenido una serie de ensayos generales, grabaciones promocionales y sesiones de evaluación para determinar su desempeño.

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