En redes sociales circula una fotografía viral que muestra juntas a las reinas de belleza mexicanas que han ganado Miss Universo: Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch, algo que hasta ahora no ha ocurrido de manera oficial.

Esta fue publicada luego de que Lupita Jones, Miss Universo 1991, compartiera una imagen con Andrea Meza y Ximena Navarrete, donde excluyó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

La increíble reacción de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Fátima Bosch a foto de las Miss Universo mexicanas

La cuenta de Instagram de Miss Universe MX (@missuniversemx_) compartió una foto hecha con ayuda de la Inteligencia Artificial donde aparecen abrazadas las cuatro modelos mexicanas que han conquistado el concurso internacional de belleza.

“Miss Universe 1991, Lupita Jones (Baja California). Miss Universe 2010, Ximena Navarrete (Jalisco). Miss Universe 2020, Andrea Meza (Chihuahua). Miss Universe 2025, Fátima Bosch (Tabasco)”, se lee en la publicación.

Foto de las Miss Universo mexicanas hecha con IA ı Foto: Especial

La primera en pronunciarse fue Fátima Bosch, quien expresó su deseo de haber compartido una fotografía real con sus antecesoras. “Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno no todos los sueños se hacen realidad, ellas siempre tendrán mi respeto y admiración”, escribió.

Su mensaje recibió respuesta de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, quien aprovechó para dedicarle unas palabras de reconocimiento al concluir su reinado. “Hoy que estás terminando tu año como Miss Universo y acabando una etapa en tu vida, deseo que Dios te siga dando todo lo que mereces y que los sueños que sigas teniendo siempre se cumplan”, comentó.

Por su parte, Lupita Jones, la primera mexicana en conquistar la corona universal, también reaccionó, para sorpresa de muchos, con un mensaje de aliento. “Dios tiene formas maravillosas de manifestarse y estoy segura que él irá mostrando el camino para que las cosas sucedan cuando tengan que pasar”, señaló.

La publicación se volvió viral porque muchos seguidores continúan esperando una fotografía oficial que reúna a las cuatro Miss Universo mexicanas.

Reacciones de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Fátima Bosch a foto de las Miss Universo mexicanas ı Foto: Captura de pantalla

Te puede interesar: