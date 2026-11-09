Victoria Amerson, representante de Austria en Miss Universo 2026 abandona competencia

A horas de que inicie de manera oficial la concentración de Miss Universo 2026, Victoria Amerson, representante de Austria, anunció que ha decidido no seguir en la competecia de belleza que este año se llevará a cabo en Puerto Rico.

La austriaca justificó su salida con temas de salud mental y señaló que durante la preparación anterior a la concentración internacional, se encontró con un experiencia que le sorprendió en el mal sentido y fue un factor que la llevó a tomar su decisión.

Victoria Amerson renuncia a Miss Universo 2026

A través de su cuenta de Instagram, Victoria Amerson realizó una publicación en la que anunciaba su renuncia a Miss Universo 2026 “con profundo dolor”.

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“Hubo múltiples factores que llevaron a esta decisión, pero principalmente debo permanecer fiel a mi misma y a mis propios valores y proteger la salud mental y física”, reflexionó en su mensaje.

Además, aseguró que a través de su experiencia en la organización de belleza, la modelo aprendió hasta dónde llegaban sus límites de lo que aceptaba y no soportar.

“El camino por delante es hermoso y fuerte y lleno de luz pura y menos oscuridad. Aunque pueda no tener la banda y la corona, tengo mi fuerza y lo que creé para mí antes de que llegara el título y eso me hace una reina”, señaló.

En la publicación, la modelo reconoció que vivió una experiencia diferente a la que esperaba de una de las competencias de belleza más importantes del mundo, pues imaginaba “una experiencia basada en el empoderamiento, el respeto mutuo, el crecimiento personal y la oportunidad de representar con orgullo a mi país”.

“La presión, la falta de autonomía personal, el control y la frustración constante que experimenté, me provocaron un enorme desgaste emocional y físico. Finalmente, este estrés contribuyó a la reaparición de una enfermedad que había trabajado muchísimo para superar”, lamentó.

A través de los años, Victoria Amerson ha destacado más allá de por su participación en Miss Universo, pues según su cuenta de Instagram, también es una diseñadora de modas para celebridades, actriz y violinista.

En su cuenta principal de Instagram, donde comparte principalmente sesiones de fotos, cuenta con 18,9 mil seguidores, mientras que en su cuenta secundaria, Victoria Amerson Design, publica sus diseños hechos a manos desde Vienna.

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