¿Cuándo es Miss Universo 2026? Estas son la fecha clave y la sede

El certamen de Miss Universo celebra una edición histórica marcada por el glamour, la diversidad global y una sólida presencia internacional. Como cada año, los reflectores de la industria de la belleza se enfocan en las candidatas de todo el mundo que buscan alzarse con la codiciada corona universal.

El año pasado, Fátima Bosch de México se alzó con la victoria después de una competencia reñida y una fuerte polémica por el trato que recibió por parte del participante del evento, Nawat. Este año, veremos si su sucesora consigue mantener la atención del ojo público durante su reinado como lo hizo ella.

La expectativa en torno a las fechas, actividades previas y el escenario principal del evento genera gran entusiasmo entre los fanáticos y especialistas del sector, al ser uno de los momentos estelares de espectáculos a nivel mundial.

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¿Cuándo y dónde es Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico. La edición conmemora el 75.º aniversario del certamen, por lo que se trata de su edición Diamante.

Hay varias fechas importantes que hay que considerar de al concentración, puntos clave en los que veremos destacar a las principales contendientes del evento. Estas fechas son:

21 de noviembre de 2026: Desfile de Traje Típico (Trajes Nacionales).

22 de noviembre de 2026: Competencia Preliminar.

24 de noviembre de 2026: Gran Final y Coronación.

Entre las competidoras más comentadas rumbo a la 75.ª edición de Miss Universo 2026 en Puerto Rico destacan perfiles con sólidas trayectorias profesionales y amplio impacto social.

Una de las aspirantes más fuertes es la anfitriona Jennifer Barreto de Puerto Rico, graduada en Psicología y Trabajo Social Clínico que ejerce como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de EE. UU., cuyo perfil resalta al competir como madre dentro de la etapa de apertura e inclusión del certamen.

Junto a ella resalta Dominga López de Chile, periodista y comunicadora social de profesión cuya soltura en oratoria, tablas en la interpretación y desenvolvimiento ante las cámaras la han posicionado como una de las contendientes latinoamericanas más completas.

Por otro lado, figuras como Mia Dio de Cuba capturan la atención mediática internacional al combinar una masiva presencia como creadora de contenido digital con un mensaje de resiliencia tras superar un proceso de parálisis facial previo a su coronación nacional.

Asimismo, la representación mexicana a cargo de María Vargas aporta una narrativa diferenciadora al ser escritora activa, quien utiliza la plataforma del concurso para abordar el impacto de los juicios externos y promover la autenticidad personal en los certámenes de belleza.

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