Karely Ruiz vuelve al box; cambia Ring Royale por Supernova

Karely Ruiz regresará al cuadrilátero, pero esta vez no será en Ring Royale, sino que formará parte de la próxima edición de Supernova, después de haber participado de sorpresa en la edición pasada contra Kim Shantal.

La creadora de contenido confirmó que ya comenzó su preparación para el siguiente enfrentamiento, aunque todavía desconoce quién será su contrincante, pues parece que varios enfrentamientos siguen en negociaciones.

Karely Ruiz invita a su lujosa fiesta de cumpleaños, ¿cómo asistir? ı Foto: IG: @karelyruiz

Karely Ruiz confirma su regreso a Supernova

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, Karely Ruiz anunció que prevée disputar su tercer combate de boxeo en México en 2027 y será en Supernova. “Apenas están buscando contrincante, pero sí, el próximo año sí voy a pelear”, declaró.

La famosa señaló que lleva dos meses entrenando con la intención de llegar al evento lista para competir y dar lo mejor de su misma. Su preparación comenzó después de las experiencias que tuvo en el cuadrilátero durante 2026, cuando enfrentó a Marcela Mistral y Kim Shantal.

“Sí me voy a subir, no en Ring Royale, me voy a ir a otra… a Supernova”, expresó antes de explicar que eligió a esa empresa por la experiencia que tuvo con la organización y las condiciones de producción que encontró durante su participación anterior.

De acuerdo con sus declaraciones, la forma de trabajar de Supernova y los recursos destinados a la producción influyeron en su elección. Con ello, Ruiz continuará su participación en los eventos de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento, aunque todavía no se ha informado quién podría enfrentarla.

Además, recordó su enfrentamiento contra Marcela Mistral. Karely reconoció que no dedicó el tiempo necesario a su preparación y que subestimó las exigencias del combate.

“Me confié de más, entrené menos”, admitió. Con una victoria y una derrota en sus dos presentaciones de 2026, Karely Ruiz buscará sumar otro resultado a su trayectoria en el boxeo cuando regrese a Supernova en 2027.

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