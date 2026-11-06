VIDEO | Arrojan celular a Mon Laferte y le pega en la cara en pleno concierto

Arrojan celular a Mon Laferte y le pega en la cara en pleno concierto

Los conciertos son espacios donde la emoción de los fans puede resultar en accidentes, por lo que diversas celebridades han pedido no lanzar objetos al escenarios para evitar situaciones como lo que le ocurrió a Mon Laferte en Las Vegas.

La cantante chilena mexicana protagonizó un momento que rápidamente se hizo viral donde un celular le golpeó en la cara mientras que ella se encontraba en medio de una presentación, lo que desató una conversación en redes sociales.

Arrojan celular a Mon Laferte y le pega en la cara

Fue en medio de un concierto de su gira Femme Fatal Tour que Mon Laferte realizaba en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort, cuando interpretaba su canción ‘Amárrame’.

De repente, un celular voló desde el público y golpeó a la artista directamente en el rostro. La famosa que iba caminando, se detuvo en seco y se llevó una mano a la cara por el repentino dolor.

Mientras que los bailarines seguían bailando, Mon Laferte simplemente caminó con lentitud hacía atras y finalmente, salió del escenario. Al borde, ya la esperaban miembros de seguridad para procurar su bienestar.

¿Qué le pasa?



Durante un show en Las Vegas, Mon Laferte fue agredida por una “fan” que le aventó un celular a la cara.



La cantante suspendió unos momentos el concierto y la agresora, retirada del lugar. pic.twitter.com/C3wH39Jkrr — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 6, 2026

En redes sociales, circulan videos de diferentes perspectivas del accidente ocurrido durante el concierto de la intérprete de ‘Otra Noche de Llorar’, en donde se aprecia la velocidad con la que el celular la golpeó en un ojo.

Algunos señalaron lo ocurrido como un accidente, mientras que otros criticaron a la responsable por la inconsciencia y agresión. Te mostramos reacciones por el impactante momento:

“Quién gasta en un boleto para ir a aventar un celular, pinche gente enferma”.

“Wey, la gente cada vez está menos educada, qué falta de respeto para sus artistas”.

“Todos mirando inertes no buscan al culpable, no reaccionan. La indiferencia nos acaba”.

“Pasa que venden alcohol, seguro estaba borrachisima”.

“Nefasto, aunque el proyectil no lleva fuerza de odio”,

Personal de seguridad terminó retirando a la presunta responsable del ataque, en medio de abucheos de los presentes. Tras esto, Mon Laferte siguió con su presentación con normalidad y de momento no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

¿Quieres saber más?

Tiktoker Khaby Lame vende su empresa en 975 millones de dólares y autoriza hacer un clon digital con IA

¿Quién es Lubasha y qué le pasó? Edad, de dónde es y qué tipo de contenido hace

Exportaciones en riesgo si demócratas ponen más reglas a IA

¿Quién es Laura Gallacher, la actual esposa de Russell Brand?