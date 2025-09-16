Acusan a Mon Laferte de no pagar por su video con Nathy Peluso: ‘Danos el dinero que nos corresponde’

Mujer acusa a Mon Laferte de no pagar por su video con Nathy Peluso

Nathy Peluso y Mon Laferte lanzarán este viernes 18 de septiembre un video conjunto de su canción en conjunto. “Para todas las tiranas”, dedicó la cantante chilena mexicana, quien ahora se encuentra en medio de la polémica.

Resulta que una de las involucradas en el clip reveló que no ha recibido su pago por haber participado en el video que se estrena próximamente, protagonizado por Nathy Peluso y Mon Laferte. Ahora te contamos los detalles de la controversia.

Mujer acusa a Mon Laferte y Nathy Peluso de no pagar por video

Fue a través de la plataforma de TikTok que la bailarina conocida como Miss Loot informó sobre como el equipo técnico y artístico no ha recibido su pago por haber formado parte del video musical que se estrena en pocos días.

“Este videoclip se va a sacar sin que hayamos recibido nuestra remuneración que se iba a cobrar a mes vencido”, informó, revelando que el clip se grabó desde el 25 de junio, por lo que ya han pasado tres meses desde el proyecto.

Agrega: “Gran parte del sueldo es visibilidad y es un sueldo bastante pequeño, por lo que nos sorprende más aún que todavía no se nos haya pagado”, mencionó, además de mostrar sorpresa con que ninguno de los involucrados habría recibido sus pagos antes de la publicación del clip.

“Quien tiene que realizar el pago es Sony México a la productora en España”, precisó. “Son dos artistas a las que admiro, pero sé perfectamente que Mon Laferte es consciente de esta situación y ha tomado la decisión de sacar el videoclip igual”, reveló.

Sobre cómo lo sabe, mencionó que la propia Mon “forma parte de la producción” y la productora se lo dijo. “Yo tendría vergüenza de sacar un proyecto sabiendo que nadie del equipo ha sido remunerado por él. Primero paga a la gente y luego saca las cosas.”

“La gente no vive y come de haber trabajado con gente famosa, sino de lo que le pagas. Danos de una vez el dinero que nos corresponde para que podamos dejar esto atrás y tener la ilusión de haber participado en un proyecto que era chulo y por el que llevamos peleando económicamente ya un par de meses”, finalizó.

Nathy Peluso reacciona

Nathy Peluso reaccionó al video y mostró sorpresa ante la situación. “¡Yo no tenía ni idea! A mi me invitaron a este videoclip, no formo parte de la producción", aclara.

“Voy a hablar con Monsita, seguro que no sabe nada tampoco, ¡¡así se soluciona pronto!! Lo siento y espero que les paguen urgente como se debe porque lo dieron todo y fueron muy bellas y trabajadoras como todo el equipo implicado", señaló.