Tiktoker Khaby Lame vende su empresa en 975 millones de dólares y autoriza hacer un clon digital con IA

Khaby Lame es uno de los creadores de contenido más populares de TikTok, quien recientemente sorprendió al anunciar que había realizado una venta millonaria y había decidido transformar su imagen con ayuda de la Inteligencia Artificial.

El acuerdo millonario de Khaby Lame

El influencer acordó la vent de su empresa Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings por 975 millones de dólares. La venta incluyó una autorización para utilizar su identidad en el desarrollo de un gemelo digital.

Según el acuerdo, la compañía podrá reproducir a través de tecnología una copia de Khaby Lame, la cual tendrá su rostro, voz y comportamiento para crear una versión virtual del influencer.

De este modo, el personaje digital podría participar en actividades comerciales, generar contenido y representar a Lame en diferentes espacios sin que sea necesaria su presencia física.

La tecnología permitiría generar contenidos protagonizados por la versión falsa del famoso, de manera que las marcas podrían utilizar su imagen para camáñas publicitarias y más actividades comerciales.

Además, el gemelo digital podría comunicarse con públicos diferentes y participar en experiencias comerciales en varios idiomas y mercados para ampliar su alcance.

Como parte del acuerdo, el comprador anunció que enfregaría 75 millones de acciones a cambio de la empresa del influencer. Su intención es aprovechar la comunidad global de Lame para desarrollar nuevas fuentes de ingresos.

Khaby Lame sold his face, voice, and behavior patterns for $975 million so a company can build an AI clone of him.



Fired in 2020 to digital clone in 2026.



The future of fame seems to be selling your soul to AI for billions.



Who's next?pic.twitter.com/cYfDU2hvIL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 30, 2026

¿Quién es Khaby Lame?

Khabane Lame obtuvo popularidad durante la pandemia de COVID-19 cuando comenzó a publicar videos en la plataforma de TikTok, donde reaccionaba a situaciones cotidianas.

Su estilo destacó por sus gestos y expresiones faciales que sustituía a los diálogos, lo que permitió que fuera reconocido a nivel Internacional sin importar el idioma o país.

Principalmente, se enfocaba en formas sencillas de realizar tareas que en otros videos, realzaban de manera extravagante y muchas veces, poco útil. Rápidamente, se hizo uno de los tiktokers más seguidos de la plataforma, con 163 millones de usuarios que lo siguen en el sitio web.

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