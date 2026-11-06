Exportaciones en riesgo si demócratas ponen más reglas a IA

La victoria del partido Demócrata en Estados Unidos abrió la puerta para un escenario de mayor regulación en Inteligencia Artificial (IA) y centros de datos, lo que representa una amenaza para las exportaciones tecnológicas de México que crecieron 209.7 por ciento en lo que va de 2026; además, este ajuste político provocó cautela en los mercados financieros estadounidenses los cuales registraron pérdidas considerables.

“Actualmente, el 75.38 por ciento de las importaciones de Estados Unidos de equipo de cómputo desde México se dirige a estados con gobierno republicano y el 24.43 por ciento a estados con gobierno demócrata. A partir de enero de 2027, el 98.03 por ciento de las importaciones de equipo de cómputo desde México llegará a estados con gobierno demócrata y el 1.79 por ciento a estados con gobierno republicano”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Destacó que los candidatos electos demócratas que en 2027 iniciarán su mandato buscan frenar el avance de los centros de datos a través de moratorias y pausas operativas, la eliminación de exenciones fiscales y exigencias a los inversionistas para que asuman los costos de infraestructura energética y el impacto en la redes eléctricas, así como imponer un control al uso de recursos como el agua y las energías limpias.

En Texas, Gina Hinojosa propuso una moratoria sobre la construcción de centros de datos hasta que haya protecciones reales para que las personas que viven en el estado puedan decidir si se edifican a nivel de comunidad, y alegó que el actual gobernador Abbott logró que éstos llegaran a través de exenciones fiscales de 20 años.

El Dato: El avance de las exportaciones manufactureras en el tercer trimestre de 2026 fue impulsado por las ventas de equipo de cómputo, maquinaria y otros electrónicos.

Por su parte, Keisha Lance Bottoms, gobernadora electa de Georgia dijo que se debía detener la construcción de centros de datos y realizar una evaluación del impacto que deja este tipo de instalaciones.

En tanto, el demócrata Rob Sand, quien fue elegido gobernador de Iowa, también sostuvo que se debe hacer un planeación que incluya no dar beneficios en costos de servicios para los centros de datos, finalizar las exenciones fiscales y que haya controles para el acceso de recursos como el agua y la energía.

A su vez, Aaron Ford quien ganó las elecciones indicó que ante la construcción de centros de datos era necesario pausar los beneficios fiscales, pero además también se tenían que hacer auditorias y planteó que las compañías de estas instalaciones inviertan en la red eléctrica y que incrementen el uso de energías limpias.

Finalmente, Amy Acton dijo que los costos de instalación y operación de los centros de datos deben ser pagados por los inversionistas y la infraestructura energética también deberá ser saldada por las compañías; además, se hará una evaluación del uso de energía.

0.04 Por ciento es el arancel para equipo de cómputo

De llevarse a cabo las modificaciones o de imponer restricciones para la operación de centros de datos, Siller Pagaza consideró que la demanda de las importaciones de equipo de cómputo que proviene de México sería afectada y a su vez el crecimiento económico del país tendría repercusiones, ya que, entre enero y agosto de 2026, las exportaciones mexicanas de estas mercancías se habían incrementado 209.75 por ciento en su comparación anual.

“Permitiendo que las exportaciones totales acumulen un crecimiento cercano al 30 por ciento. De no existir la demanda por equipo de cómputo, las exportaciones totales mostrarían un crecimiento de solamente 7.02 por ciento”, indicó la analista.

10.6 Por ciento crecieron las exportaciones mexicanas en el 3T

MERCADOS. A pesar de que tras el triunfo demócrata, los principales índices bursátiles registraron ganancias al cierre de la sesión del 4 de noviembre: el S&P 500 ganó 1.58 por ciento, mientras que el Dow Jones avanzó 3.03 por ciento, “el mercado empieza a preocuparse por la posible imposición de restricciones a la construcción de centros de datos en los estados donde ganaron los demócratas”, indicó la experta de Banco Base.

La aversión al riesgo, tras los cambios políticos, ocasionó que los principales índices americanos tuvieran pérdidas importantes y nerviosismo en otros mercados financieros, de acuerdo con Siller Pagaza, las pérdidas estuvieron encabezadas por el sector tecnológico, ante la preocupación por el futuro de las inversiones en IA.

la Bolsa Mexicana de Valores logró corregir y aumentó 0.38 por ciento, pero el Dow Jones registró una pérdida de 3.44 por ciento; el Nasdaq Composite se contrajo 5.52 por ciento; S&P 500 cayó 4.35 por ciento, estas disminuciones han sido las mayores desde el 4 de abril de 2025, cuando Donald Trump anunció los aranceles recíprocos en el “Día de la Liberación”.

“Todos los sectores registraron pérdidas en la sesión: tecnologías de la información, 7.30 por ciento; industrial, 4.12 por ciento consumo discrecional, 3.75 por ciento y energía, 2.81 por ciento”, indicó.

Banxico baja la tasa de interés; peso se deprecia

| Por Cuahutli R. Badillo

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) bajó la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 25 puntos base y la ubicó en 6.25 por ciento tras dar a conocer su decisión de política monetaria. La decisión, en esta ocasión, no fue unánime sino por mayoría.

“Con la presencia de todos sus miembros, decidió realizar un ajuste puntual y por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.25 por ciento”, indicó.

El banco central consideró que hacia el futuro si se mantiene la tasa de interés por un tiempo “prolongado” ayudará a la convergencia de la inflación a su meta de 3.0 por ciento y a “enfrentar los retos macroeconómicos externos”.

La decisión del Banxico de recortar su tasa de interés, aun con escaso margen por las presiones inflacionarias, ha comprimido el diferencial de tasas con Estados Unidos a un mínimo histórico de 225 puntos base, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Esta reducción en el atractivo del carry trade anticipa una presión al alza en el tipo de cambio, proyectando que el peso se deprecie inicialmente hacia los 19 pesos por dólar.

Asimismo, de confirmarse un endurecimiento en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) con incrementos en diciembre y durante el siguiente año, la divisa mexicana podría debilitarse paulatinamente hasta alcanzar los 19.50 pesos por dólar rumbo a 2027, advirtió la analista.

La gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo votaron a favor de reducir la tasa de interés, mientras que los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath votaron a favor de mantenerla en un nivel de 6.50 por ciento.