Formación fija bruta avanza 6.1% anual

En agosto, la formación bruta de capital fijo creció 6.1 por ciento a tasa anual en términos reales, con cifras desestacionalizadas, con este resultado, la inversión en el país ligó cinco meses seguidos con un desempeño positivo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), en el octavo mes de 2026, el desempeño anual tuvo impulso por el sector de la construcción, que tuvo un avance de 7.9 por ciento en comparación con agosto de 2025 y consolidó a la obra residencial y no residencial; mientras que los gastos para la adquisición de maquinaria y equipo también crecieron, pero a un ritmo más moderado de 3.6 por ciento.

Al interior del rubro de construcción, el segmento de residencial tuvo un crecimiento de 8.6 por ciento, y no residencial también subió, pero sólo 6.2 por ciento. Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo tuvo resultados mixtos: mientras que los bienes de origen importado crecieron 6.8 por ciento, impulsados por la compra de equipo de transporte; los nacionales decrecieron 0.5 por ciento, debido a una contracción de 2.1 por ciento en la adquisición de equipo de transporte.

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6.5 Por ciento fue la caída anual de la inversión en 2025

Con cifras originales, el IMFBCF creció 5.7 por ciento anual en agosto, debido a que la inversión pública fue el motor con mayor tracción al registrar un avance de 11.1 por ciento, tras un incremento en la construcción de 15.5 por ciento y en la adquisición de maquinaria y equipo, 4.6 por ciento. Por su parte, la inversión privada se expandió 4.8 por ciento anual, debido a que la construcción sólo aumentó 6.1 por ciento y la compra de maquinaria y equipo, 3.3 por ciento.

A su vez, en el balance acumulado entre enero y agosto, la formación bruta de capital fijo registró un incremento de 2.2 por ciento en su comparación anual con el mismo periodo de 2025. El avance fue impulsado por el sector público que registró un crecimiento de 10.8 por ciento y el privado de 0.9 por ciento.

Un análisis de Banco Base resaltó que “persiste la recuperación de la inversión fija bruta y en el acumulado del año, se concentra en la construcción pública”.