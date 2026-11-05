Así será el apagón masivo en radio y televisión anunciado por el Gobierno de Estados Unidos para el 17 de noviembre

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que el 17 de noviembre se registrará una breve interrupción en la señal de televisión y radio en Estados Unidos.

La interrupción de radio y televisión programada por las autoridades federales para el 17 de noviembre tiene la finalidad de poner a prueba el sistema de alerta de emergencia de Estados Unidos.

El simulacro que la FEMA realizará en colaboración con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) está programado a las 14:20 horas del este del martes 17 de noviembre a nivel nacional.

Durante esta prueba no se emitirá alerta por medio de los teléfonos celulares, por lo que únicamente será el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) el que emitirá la alerta por medio de televisión, y radio.

Por tanto, en los televisores podrá verse un mensaje que especifica que la EAS es de prueba y no se requiere realizar ninguna acción específica, y en las emisiones de radio de igual manera precisarán que se trata de una prueba y no de una alerta real.

Prueba de EAS ı Foto: Redes Sociales

¿Por qué se hará el apagón masivo en radio y televisión?

De acuerdo con la FEMA, esta alerta se realizará debido a que a ley federal establece que las pruebas rutinarias deben realizarse cada tres años, con la finalidad de garantizar que el sistema de alerta está listo para cuando se necesite.

Precisaron que, con el propósito de poder brindar información oportuna cuando las alertas sean necesarias, luego de que se emita la prueba se revisarán los resultados para identificar las áreas de oportunidad para fortalecer sus capacidades de alerta futura.

Este sistema nacional de alerta es completamente público, por lo que las emisoras de radio y televisión, así como los operadores de televisión por cable, o los operadores de satélite y de línea fija deben darla.

REMINDER: On Tuesday, November 17, 2026, around 2:20 p.m. ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System (EAS).



The test will air on radio and TV only and will not be sent to mobile phones. No action is needed from the public. pic.twitter.com/38IOVhIwn1 — FEMA (@fema) October 28, 2026

Esto debido a que el presidente en turno debe contar con la capacidad de comunicarse con las personas que se encuentren en Estados Unidos por lo menos durante 10 minutos cuando exista una emergencia nacional.

Estas pruebas se realizan para poder garantizar la existencia de un sistema eficaz y fiable que proporcione alertas oportunas y precisas al público, además, pretenden fomentar la comunicación y fortalecer la relación que tienen con los sectores de radiodifusión, comunicaciones inalámbricas y gestión de emergencias.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.