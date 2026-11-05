Deicy Jiménez publica video con Gustavo Petro; lo presenta como prueba de su denuncia

Deicy Jiménez, quien acusa al expresidente colombiano Gustavo Petro de presuntamente ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales, compartió un video que, asegura, respalda sus señalamientos.

Jiménez llevó sus acusaciones ante autoridades colombianas, incluida la Corte Suprema de Justicia. La denunciante sostiene que el material audiovisual puede contribuir a esclarecer el vínculo personal que afirma haber mantenido con el exmandatario.

En el mensaje que acompañó la grabación, Jiménez afirmó que decidió hacerla pública para respaldar su versión de los hechos. También expresó que confía en la justicia y pidió a las autoridades colombianas que garanticen su seguridad y la de sus familiares.

TE RECOMENDAMOS: Tómalo en cuenta Así será el apagón masivo en radio y televisión anunciado por el Gobierno de Estados Unidos para el 17 de noviembre

“Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió la mujer, quien ha denunciado un supuesto intercambio de beneficios dentro del gobierno progresista.

El video, de aproximadamente 54 segundos, muestra a Jiménez y al expresidente en una conversación privada. En el audio se escuchan comentarios entre ambos y la risa del político, además de ser visible el momento en el que comparten un beso. Sin embargo, la denunciante no precisó públicamente cuándo ni en qué circunstancias se realizó la grabación.

Desde mediados de octubre en Colombia, hay un escándalo, luego de que Deisy Jimenez, trabajadora sexual, contara que un grupo de mujeres recibieron contratos en el gobierno de Gustavo Petro a cambio de "favores" sexuales. Obviamente @petrogustavo dijo que era falso.



Hoy Jimenez… pic.twitter.com/fOr8lVVEaV — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) November 5, 2026

¿Qué respondió Gustavo Petro al video de Deicy Jiménez?

Tras la publicación, Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado para obtener favores personales. El expresidente sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración fueron seleccionadas por sus capacidades y rechazó que se utilicen las acusaciones para desacreditar sus trayectorias.

También cuestionó que el video se difunda antes de que sea examinado por especialistas o valorado por un juez. Según su postura, las imágenes no acreditan la existencia de contratos, pagos o decisiones gubernamentales relacionados con las denuncias.

Petro afirmó que respetará la reserva del proceso judicial y que responderá ante las autoridades, no mediante videos en redes sociales. Además, pidió que se proteja a Jiménez y a las personas involucradas en el caso.

El mandatario también criticó la difusión de contenido sobre la vida privada y anunció que su abogado acudirá ante las autoridades por lo que calificó como un nuevo ataque. La investigación deberá determinar el contexto del material y el alcance de las acusaciones presentadas por Jiménez.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción.



Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales.



Este es uno más, y lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT