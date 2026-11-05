Hunden a Trump fuerzas afroamericana, latina y de sectores desplazados

Los demócratas consiguieron una contundente victoria en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos: recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes, arrebataron gubernaturas a los republicanos y conquistaron territorios que durante décadas permanecieron bajo dominio conservador. La jornada del 3 de noviembre también dejó triunfos históricos para mujeres, afroamericanos, indígenas, latinos, musulmanes y personas de la comunidad LGBTQ+.

Al cierre de esta edición, los demócratas sumaban 54 escaños en el Senado, incluidos dos independientes aliados, frente a 44 republicanos. En la Cámara de Representantes tenían 245 lugares frente a 147 republicanos, con distritos todavía pendientes de resolución. En las gubernaturas, la oposición acumulaba 28 triunfos frente a 20 republicanos, de las 36 elecciones celebradas. Alaska y Kansas todavía no tenían un ganador definitivo en las contiendas estatales.

La nueva mayoría representa un revés para el presidente Donald Trump, quien enfrentará la segunda mitad de su mandato con un Congreso controlado por sus adversarios. Los demócratas podrán bloquear iniciativas presidenciales, revisar decisiones de su administración y ejercer mayor vigilancia sobre el gobierno federal.

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El Dato: Mientras los demócratas prometieron utilizar su mayoría para frenar iniciativas de Trump, el presidente se dedicó a mostrar el salón de baile que se construye en la Casa Blanca.

Cambian de manos. Texas protagonizó uno de los vuelcos más importantes. La demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina en gobernar ese estado, después de más de tres décadas de dominio conservador. En el Senado, James Talarico consiguió un escaño que los demócratas no ganaban desde 1988.

Georgia también cambió de partido. Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en Estados Unidos. En Iowa, Rob Sand terminó con 20 años de dominio republicano, mientras que Amy Acton recuperó Ohio para los demócratas después de 15 años.

Nevada también cambió de manos con Aaron Ford, primer afroamericano en gobernar ese estado. En Wisconsin, David Crowley consiguió el mismo precedente. Nuevo México eligió a Deb Haaland, quien se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora en la historia del país.

En el Senado, Adam Hamilton ganó en Kansas, donde los demócratas no conseguían una victoria desde 1932. Annie Andrews rompió el dominio republicano en Carolina del Sur y Roy Cooper recuperó un escaño en Carolina del Norte. Mientras que en Ohio, Sherrod Brown regresó a la Cámara alta después de derrotar al republicano Jon Husted.

2 Latinos ganan dos gubernaturas en EU

VICTORIA memorable. Por su parte, Michigan eligió a Abdul El-Sayed, quien se convirtió en el primer musulmán en llegar al Senado estadounidense. Durante su campaña, recibió ataques por su religión, pero consiguió imponerse al republicano Mike Rogers. En Minnesota, Peggy Flanagan será la primera mujer indígena en ocupar un escaño en esa Cámara. New Hampshire también registró un triunfo inédito con Chris Pappas, primer hombre abiertamente gay elegido senador. En Illinois, Juliana Stratton ganó el escaño que dejará Dick Durbin y permitirá que ese estado tenga dos senadoras pertenecientes a minorías raciales.

A su vez, la comunidad trans y no binaria consiguió seis victorias históricas en distintos niveles de gobierno. Allison Montgomery ganó en Alabama; Jaelynn Scott, en Washington; Joanna Whaley, en Michigan; Bentley Hudgins, en Georgia, y Dina Nina Martinez-Rutherford, en Wisconsin. La sexta victoria correspondió a Quinnie Pérez, quien obtuvo un cargo en un organismo local de Florida.

A estos resultados se suma Sarah McBride, quien consiguió la reelección para la Cámara de Representantes federal por Delaware. En 2024 se convirtió en la primera mujer trans en llegar al Congreso de Estados Unidos.

La representación LGBTQ+ también avanzó con Jeremy Moss, quien será el primer hombre abiertamente gay de Michigan en llegar a la Cámara de Representantes a nivel federal.

El TIp: Republicanos tendrán que reorganizar sus prioridades legislativas ante una oposición que controlará ambas cámaras.

La representación. Con los triunfos de Keisha Lance Bottoms, David Crowley, Aaron Ford y Byron Donalds, además de la continuidad de Wes Moore en Maryland, Estados Unidos tendrá cinco gobernadores afroamericanos al mismo tiempo. Byron Donalds, republicano respaldado por Donald Trump, será el primero en gobernar Florida.

La representación indígena también avanzó con Claire Valdez, quien ganó un distrito de Nueva York y será la primera mujer indígena del estado en llegar a la Cámara de Representantes federal. Peggy Flanagan, por su parte, abrirá un nuevo capítulo para las comunidades originarias en el Senado. En California, Xavier Becerra se convirtió en el primer latino elegido gobernador desde Romualdo Pacheco, quien ocupó el cargo en 1875. Xavier Becerra es hijo de padres mexicanos, pero nació en Sacramento. Gina Hinojosa también es hija de padres mexicanos y nació en Texas, por lo que sus victorias representan avances para la comunidad de origen mexicano.

En Nebraska, Denise Powell se convirtió en la primera representante de origen hispano del estado en llegar al Congreso federal. En Nueva Jersey, Adam Hamawy será el primer musulmán de esa entidad en ocupar un escaño en la Cámara baja. Hakeem Jeffries será en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes.

Magnate repetiría guerra con Irán

| Redacción |

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que volvería a ordenar un ataque contra Irán si tuviera que tomar nuevamente la decisión, pese a reconocer que la guerra contribuyó a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato del martes, debido al aumento en los precios de los combustibles.

Durante un recorrido por las obras de remodelación de la Casa Blanca, el magnate admitió que el conflicto provocó un incremento en el precio de la gasolina, aunque lo calificó como ligero. Al ser cuestionado sobre las críticas de su vicepresidente, JD Vance, reconoció que sus señalamientos eran, en gran medida, ciertos, pero defendió la ofensiva militar contra la República Islámica.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ayer. ı Foto: AP

El segundo al mando atribuyó directamente a la guerra el revés electoral republicano y cuestionó si perder el control del Senado durante los próximos seis años era un precio que valía la pena pagar por el conflicto. En un mensaje en X, pidió reconocer la derrota y aprovechar el descontento de los ciudadanos para recuperar el respaldo político.

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El vicepresidente también llamó a los republicanos que se oponen a la guerra a canalizar su inconformidad mediante el voto y respaldar a candidatos que compartan su visión sobre la política exterior.

Por su parte, el mandatario estadounidense también descartó destituir a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, pese a las versiones difundidas por CBS News sobre conversaciones con sus asesores para evaluar su continuidad. El presidente afirmó que realiza un buen trabajo y rechazó que contemple separarlo del cargo.

Incluso consideró que Pete Hegseth podría tener popularidad si ocupara el escaño en el Senado que dejará vacante la republicana Marsha Blackburn, quien ganó las elecciones para gobernadora de Tennessee, aunque aseguró que no tenía información sobre esa posibilidad.

En tanto, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, afirmó que buscará poner fin a la guerra contra Irán y señaló que algunos republicanos ya se sumaron a esa postura. También recordó que el Congreso cuenta con el poder presupuestario para limitar a un presidente que emprenda una guerra sin el consentimiento de los ciudadanos. Desde Teherán, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, sostuvo que el triunfo demócrata en los comicios estadounidenses no cambiará la hostilidad de Washington hacia su país y calificó de equivocada cualquier esperanza de que los cambios de partido modifiquen esa política.

En tanto, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó que su país propinó a Donald Trump una derrota estratégica en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz, además de un revés político en Washington. También advirtió que quien se enfrente a Irán pagará las consecuencias.

Latinos alcanzan cifra récord

El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, integrado por legisladores demócratas, superó los 50 miembros y alcanzó la mayor representación de su historia tras los resultados de las elecciones de medio mandato, que reflejaron el peso del voto latino en la política del país.

En un comunicado difundido este miércoles, la organización afirmó que los votantes latinos demostraron su influencia en la configuración del panorama político estadounidense. “Somos americanos y somos América. Nuestras comunidades no son una nota al pie de página de nuestra democracia”, señaló.

El crecimiento coincide con el 50 aniversario del Caucus, que se celebrará en diciembre. La agrupación fue fundada hace cinco décadas para garantizar que las comunidades latinas tuvieran representación en los espacios de poder.

Los texanos se reúnen en el Capitolio estatal para celebrar los resultados, ayer. ı Foto: AP

Sus integrantes consideraron que la cifra récord es resultado de generaciones de líderes y defensores que lucharon para que los latinos tuvieran voz en las decisiones del país.

El grupo también reiteró su compromiso con las familias inmigrantes y aseguró que seguirá combatiendo la persecución, la detención y la deportación de sus vecinos. Entre sus prioridades mencionó impulsar un sistema migratorio más humano, reducir los costos, ampliar las oportunidades económicas y proteger los derechos civiles.

Redacción

Socialistas ganan cinco escaños

El movimiento socialdemócrata de Estados Unidos ganó terreno en las elecciones legislativas del martes, con cinco nuevos representantes en la Cámara Baja, quienes se sumarán a Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, figuras de esta corriente política.

Los nuevos legisladores son Chris Rabb, por Pensilvania; Donavan McKinney, por Michigan; Melat Kiros, por Colorado, y Darializa Avila Chevalier y Claire Valdez, por Nueva York. Sus triunfos fueron confirmados por las proyecciones de la agencia Associated Press.

El resultado representa un avance para los Socialdemócratas de América, organización que celebró más de 50 victorias en distintos cargos y niveles de gobierno.

La congresista demócrata palestino-estadounidense Rashida Tlaib, ayer. ı Foto: AP

“Las más de 50 victorias conseguidas esta noche demuestran que el socialismo puede ganar en Estados Unidos”, publicó el movimiento en sus redes sociales.

También sostuvo que los trabajadores merecen mejores condiciones y una vida digna. Sin embargo, advirtió que su labor continuará con la organización y la defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Uno de los triunfos destacados fue el de Melat Kiros, de 29 años, quien representará al primer distrito de Colorado, que incluye gran parte de Denver. Con su victoria se convirtió en la primera mujer de la Generación Z en llegar al Congreso estadounidense.

Redacción

Cultura woke vuelve tras logros

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos desató una ola de memes para celebrar la derrota del presidente Donald Trump y proclamar el regreso de la cultura woke, término que la derecha utiliza para descalificar las posturas progresistas.

En X, usuarios publicaron bromas sobre el supuesto regreso de la obligación de incluir pronombres personales en los correos electrónicos, una práctica vinculada con el reconocimiento de las identidades de género de personas trans y no binarias, prohibida por el magnate para los trabajadores públicos.

El término woke resurgió en la última década con el movimiento Black Lives Matter, que nació en rechazo a la brutalidad policial hacia personas afrodescendientes. ı Foto: Reuters

También se burlaron de la orden ejecutiva del mandatario para impedir que mujeres trans participen en competencias deportivas femeniles. “Mi hijo ya ganó el primer puesto en la competición de natación femenina”, escribió un internauta.

El aborto fue otro de los temas de las parodias. Algunos mensajes ironizaron sobre su supuesta expansión en el país y propusieron convertir centros de datos en clínicas para interrumpir embarazos. Las publicaciones también incluyeron referencias al cabello azul, asociado con la comunidad LGBT, y una imagen alterada del secretario de Estado, Marco Rubio, con el pelo teñido de ese color.

Redacción