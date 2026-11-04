¿De dónde son Manuel y Maria Teresa, los padres de Xavier Becerra, el próximo gobernador de California?

Xavier Becerra acaba de hacer historia, pues durante las elecciones intermedias de Estados Unidos fue electo como gobernador de California, poniéndolo como el primer gobernador latino del estado desde 1875.

El demócrata con raíces mexicanas será parte importante del gobierno estadounidense, pues California cuenta con una gran población y es uno de los estados más importantes del país.

Durante su campaña electoral, Xavier Becerra apuntó que se postulaba para “asegurar que California siga progresando” mediante la construcción de la economía y la protección de los derechos y libertades de quienes residen en dicho estado.

Asimismo, destacaron la mano firme que el ahora gobernador puso en el gobierno de Doland Trump cuando ocupó el cargo de fiscal general, pues este demandó a su administración en más de 120 ocasiones, con la finalidad de proteger leyes como el Obamacare, y a los dreamers.

“Como secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., amplió la cobertura médica a más de 24 millones de estadounidenses y se enfrentó a las compañías farmacéuticas para reducir el costo de los medicamentos recetados” resaltaba su campaña.

¿De dónde son los padres de Xavier Becerra?

Xavier Becerra nació el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California, Estados Unidos, y es hijo de inmigrantes mexicanos de clase obrera, María Teresa y Manuel Guerrero Becerra.

María Teresa es una mujer nacida en Guadalaja, Jalisco, mientras que su padre, Manuel, nació en Sacramento, California, pero creció en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con su obituario, Manuel Guerrero Becerra falleció el 1 de enero del 2020, a los 91 años de edad, de manera pacífica y rodeado de su esposa, María Teresa, y su familia.

La familia de Manuel lo describió como un hombre trabajador, dedicado, humilde y sincero, quien comenzó a trabajar durante su adolescencia como migrante para poder brindar apoyo a su familia.

Xavier junto a sus padres, Manuel y María Teresa ı Foto: Facebook: Xavier Becerra

Durante una parte de su vida se dedicó a ser jornalero agrícola en la Carretera 99, y también fue obrero ferroviario para la Southern Pacific Railroad, antes de conocer a su esposa María, con quien se casó en 1953.

Guerrero Becerra dedicó gran parte de su vida a ser obrero de la construcción de carreteras en el sindicato de trabajadores de la construcción, Local 185; además, también construyó la casa en la que crecieron sus cuatro hijos: Margie, Maria Elena, Xavier, y Teresa.

En cuanto a María Teresa, Xavier Becerra la ha descrito como “la defensora más inteligente y resistente de la familia y de la justicia que conozco. Y es mi inspiración para el servicio público. Inmigrantes como ella ayudaron a construir este país”.

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