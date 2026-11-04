Versión Impresa, 04 de Noviembre 2026

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Por: La Razón Online
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- Preparan consejeros denuncia ante FGR por corrupción en el INE
- Confirman presidencia del órgano a una mujer
- Sheinbaum, por ir a FGR o TFJA si hay anomalías al auditar al INE
- Anuncia CSP plan de 12 acciones en 120 días para fortalecer al ISSSTE
- Inicia prohibición de los celulares en las escuelas
- Y avanza IMSS en pagos, contrataciones, equipos…
- “No somos tapadera”: Mier; exige indagar sin privilegios
- Exigen consenso en la elección de la titular
- Acusan un “cártel electoral” en Sonora
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