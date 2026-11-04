Peso mexicano se deprecia 1.40% y BMV gana terreno

En octubre, las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2026, 2027 y 2028 se revisaron al alza respecto al mes previo, según Banxico.

El peso se depreció 1.40 por ciento al cotizar en 18.83 unidades por dólar al cierre de la sesión de ayer y fue la divisa con peor desempeño luego de dos jornadas de ganancias, la moneda fue presionada por la aversión al riesgo en el marco de las elecciones intermedias estadounidenses y por la expectativa de la decisión de política monetaria del Banco de México que será este jueves, mientras que el índice S&P/BMV IPC finalizó con un alza de 0.58 por ciento para situarse en las 70 mil 184.33 unidades, señalaron analistas.

“El peso mexicano fue la segunda divisa más depreciada en la sesión y borró completamente las ganancias observadas el día de ayer, debido a un incremento en la aversión al riesgo, ante las elecciones intermedias de Estados Unidos, cuyos resultados definirán el control del Congreso y el margen de maniobra de la administración de Donald Trump”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico financiero de Banco Base.

A su vez, Siller Pagaza destacó que el resultado de las elecciones estadounidenses es relevante para México debido a la “estrecha relación comercial” que tienen ambos países, ya que un congreso dividido podría causarle complicaciones al presidente Donald Trump para imponer nuevos aranceles o sobre las decisiones respecto de la revisión del Tratado comercial que mantienen con Canadá.

Por otra parte, Wall Street mostró un comportamiento mixto frente al nerviosismo electoral, donde el Nasdaq avanzó 0.83 por ciento y el S&P 500 subió 0.36 por ciento impulsados por el sector tecnológico, mientras que el Dow Jones retrocedió 0.38 por ciento. “El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos ante el nerviosismo sobre las elecciones del día de hoy en Estados Unidos”, destacó Siller Pagaza.

Asimismo, debido a la expectativa de que se alcance un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, los precios del crudo bajaron.

La Mezcla Mexicana de Exportación cotizó en 90.29 dólares por barril, una caída de 1.05 por ciento, luego de que el lunes se ubicó en 91.25 dólares por barril. En tanto, el crudo WTI cerró la jornada cotizando en 96.26 dólares por barril, con una caída de 0.21 por ciento, mientras que el Brent finalizó en 103.78 dólares por barril, o una contracción de 0.94 por ciento.