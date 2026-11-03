Mapa de resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos 2026

Los estadounidenses votaron en las elecciones de medio término este “super martes” 3 de noviembre. En esta jornada electoral, se votó para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y gobernadores de 36 estados, así como otros cargos locales.

Los resultados de esta elección son clave, pues definirán cómo serán los dos años restantes de la presidencia de Donald Trump. Una victoria mayoritariamente demócrata en el Congreso podría limitar las actuaciones del Ejecutivo y debilitar al presidente y su plataforma política.

Además, la elección para renovar gubernatura es importante porque define cómo se reconfigura el mapa político del país, y si se pierden o conservan estados que históricamente son bastiones de uno u otro partido.

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Elecciones en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Resultados de las elecciones intermedias de EU 2026 en MAPA

Dependiendo de qué resultados vayan registrando el Colegio Electoral de Estados Unidos, el país “se pintará” de azul o rojo, donde obtengan triunfos el Partido Demócrata o Republicano, respectivamente.

Los resultados se van dando a conocer en tiempo real y el inicio de los conteos va iniciando en algunos estados después que otros, pues son cinco las franjas horarias las que atraviesan Estados Unidos.

A continuación, presentamos el MAPA de resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2026.

¿A qué hora cierran las casillas e inicia el conteo de votos en cada estado de EU?

El cierre de casillas y eventual inicio de conteo de votos en Estados Unidos cambia en cada estado dependiendo de su franja horaria. Por lo anterior, algunos inician y terminan antes que otros.

El cierre de casillas en los diferentes estados de EU, expresados en horario del centro de México, se enlista a continuación:

5:00 p. m. : Indiana y Kentucky

6:00 p. m. : Florida, Georgia, Nueva Hampshire, Carolina del Sur, Vermont y Virginia

6:30 p. m. : Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental

7:00 p. m. : Alabama, Connecticut, Delaware, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Texas y otros

7:30 p. m. : Arkansas

8:00 p. m. : Arizona, Colorado, Iowa, Luisiana, Minnesota, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Wyoming

9:00 p. m. : Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Utah

10:00 p. m. : California y Washington

11:00 p. m. : Hawái

12:00 a. m.: Alaska

Elecciones en Estados Unidos. ı Foto: Reuters

¿Qué se elige en las elecciones intermedias de EU 2026?

Explicamos a detalle las elecciones intermedias en Estados Unidos de 2026 en ESTA NOTA. En resumen, se votó para renovar:

Los 435 escaños de la Cámara de Representantes

35 de los 100 escaños del Senado

Gobernador en 36 estados

Otros cargos estatales y locales

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