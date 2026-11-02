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Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 3 de noviembre

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Martes de frescura Walmart HOY
Martes de frescura Walmart HOY Foto: Facebook: Walmart
Por:
Mariel Caballero

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 3 de noviembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

  • Calabaza Pay: $60.00 la pieza
  • Calabaza Ornamental o miniatura: $35.00 cada pieza
  • Calabaza de Castilla: $20.00 el kilo
  • Sandía roja: $16.00 el kilo
  • Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
  • Mandarina sin semilla Marketside: $40.00 cada paquete de 907 gramos
  • Lechuga Romana: $17.00 la pieza
  • Jitomate Saladette: $27.00 el kilo
  • Chile Poblano. $30.00 el kilo
  • Pera De Anjou: $52.00 el kilo
Verduras frescas en imagen ilustrativa
Verduras frescas en imagen ilustrativa ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

  • Arrachera marinada de res SuKarne: $218.00 cada paquete de 600 gramos
  • Arrachera marinada ligera de res SuKarne: $218.00 el paquete de 600 gramos
  • Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
  • Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
  • Milanesa de cerdo: $119.00 el kilo
  • Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
  • Pechuga de pollo Just Bare: $97.00 el paquete de 540 gramos
  • Milanesa de pollo Just Bare: $99.00 el paquete de 540 gramos
  • Pescado para caldo: $97.00 el kilo
  • Filete tilapia: $108.00 el kilo
  • Barrita Surimi: $126.00 el kilo
  • Paquete de bocadillos o mini pizzas: $98.00 cada uno
  • Dona chocolate o fresa Panovo: $11.00 cada uno
  • Cremador para café Coffer pumpkin spice Chobani: $109.00 cada uno
  • Yoguth sin azúcar griego: $25.00 cada uno
  • Pan de muerto relleno de frutos rojos, guayaba, nata o Hershey’s: $30.00 cada uno
  • Pechuga de pavo natural San Rafael: $117.00 el 1/4 de kilo
  • Queso Gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
  • Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada uno
  • Queso panela Esmeralda: $79.00 cada uno
  • Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 cada uno

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LMCT

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