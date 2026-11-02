Este es el precio del dólar HOY lunes 2 de noviembre de 2026

El peso mexicano se apreció este lunes 2 de noviembre del 2026.

De esta forma, lunes 2 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 18.74 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el domingo 1 de noviembre en 18.70 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6525 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.5798 pesos por dólar.

Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este lunes 2 de noviembre del 2026 :

Afirme: 17.60 a la compra – 19.20 a la venta

Banco Azteca: 17.50 a la compra – 19.09 a la venta

Banco de México, FIX del miércoles: 18.6525

Bank of America: 17.1233 a la compra – 19.1205 a la venta

Banorte: 16.80 a la compra – 18.40a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.08 a la compra – N/A a la venta

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este lunes 2 de noviembre del 2026 cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.64 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

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FGR