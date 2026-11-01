Dólar HOY 1 de noviembre: ¿Qué esperar del peso mexicano este mes tras 8 semanas de pérdidas?

Elecciones de medio término en EU influirán en el precio del dólar esta semana.

El peso mexicano se encuentra en una racha desfavorable frente al dólar. En su cierre de octubre alcanzó ocho semanas de pérdidas y un valor máximo que lo acercó nuevamente a las 19.00 unidades por dólar. Pero ¿qué esperar del precio del dólar esta semana y este mes?

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, el dólar cerró el viernes 30 de octubre en 18.7896 pesos mexicanos, lo cual representa una depreciación frente al cierre de la semana anterior (18.6700, el viernes 23 de octubre) y frente al cierre de septiembre, que fue de 18.08 pesos mexicanos.

Gráfico que muestra la caída de valor del peso mexicano frente al dólar en el último año. ı Foto: Investing.com

Es decir, terminando octubre el peso mexicano no logró recuperarse frente al dólar, sino que, por el contrario, sumó su octava semana de pérdidas.

El peso acumula 8 semanas consecutivas de depreciación frente al dólar. La última vez que el peso mexicano se depreció durante 8 semanas consecutivas fue entre el 5 de octubre y el 23 de noviembre del 2018, cuando se confirmó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, el 30 de octubre



¿Qué esperar del precio del dólar en pesos mexicanos la primera semana de noviembre de 2026?

El peso mexicano ha enfrentado presiones frente al dólar por diversos factores, principalmente las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y el Banco de México (Banxico) en torno a sus tasas de interés.

El diferencial de tasas de interés se ha reducido: la tasa de referencia de Banxico se encuentra en 6.50 por ciento, mientras que la Fed mantiene un rango de 3.75 a 4.00 por ciento. Esto deja un diferencial aproximado de 250 puntos base, uno de los más estrechos desde 2016.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Lo anterior ha disminuido el atractivo para las inversiones denominadas en pesos mexicanos, pues, con un diferencial menor, ofrecen una ventaja de rendimiento menor frente a aquellas en dólares.

Durante el más reciente anuncio sobre la decisión de las tasas de interés por parte de la Fed, dos integrantes del Comité votaron a favor de elevar esa referencia. Lo anterior podría favorecer aún más las inversiones en moneda estadounidense y, en consecuencia, seguir debilitando la moneda nacional.

Elecciones de medio término de EU podrían influir en valor del dólar. ı Foto: larazondemexico

Además, diversos indicadores económicos permiten conocer cómo funcionan las economías mexicana y estadounidense, lo cual, a su vez, influye en la cotización de sus monedas. Para esta semana, se espera la publicación de los siguientes:

Lunes 2 de noviembre : PMI manufacturero de S&P Global e ISM manufacturero de octubre, que indican la actividad manufacturera de Estados Unidos

Martes 3 de noviembre : Informe JOLTS de septiembre, que mide las vacantes laborales, contrataciones y renuncias en EU

Miércoles 4 de noviembre : Encuesta de empleo privado ADP de octubre y balanza comercial de septiembre en EU

Jueves 5 de noviembre : decisión de política monetaria de Banxico , decisión fundamental para determinar si se mantiene el diferencial de rendimientos con EU o si cambia el atractivo de las inversiones en pesos mexicanos

Viernes 6 de noviembre: Reporte oficial de nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios promedio de EU

Además, el martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en Estados Unidos . Si los resultados abren la puerta a cambios en la política económica de Washington, los mercados podrían reaccionar a favor o en contra de la moneda estadounidense.

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