El dragón indomable es una serie en formato vertical animada creada mediante Inteligencia Artificial (IA), que acumula decenas de millones de reproducciones. En La Razón te contamos de qué trata esta producción viral y dónde puedes verla.

¿De qué trata la serie El dragón indomable?

Rian, el segundo hijo del Duque Calder, es menospreciado por su propia familia, por lo que fue criado en secreto por el Dragón Sagrado Aurelian, el último Maestro de la Magia Dracónica del reino.

Pero, cuando unos semiorcos amenazan a la Princesa Isabel, Rian los derrota uno a uno, sacando a la luz años de maltrato por parte de su familia y reivindicando el honor de su madre, Elena.

Tras esto, el Soberano lo nombra Maestro de la Magia Dracónica, pero Rian deberá demostrar su poder ante Aether, el Maestro de la Magia Estelar, antes de que el general de la Legión de los Muertos invada el reino.

Sin embargo, Rian es traicionado por el enviado Zoramus, así que invoca a Aurelian y derrota al general, para luego regresar a su reino y casarse con Isabel.

El dragón indomable ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

El dragón indomable: ¿Dónde ver la serie viral animada con IA?

El dragón indomable es una serie en formato vertical animada, creada mediante IA, que forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual está disponible para descargar de su app móvil gratuitamente en dispositivos inteligentes.

Es necesario contar con una suscripción activa para disfrutar de los 47 capítulos que integran la serie completa, sin embargo, los primeros doce episodios pueden verse sin costo alguno.

Otra opción es TikTok y YouTube, donde usuarios han compartido algunos capítulos de El dragón indomable.

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