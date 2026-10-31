Autoridades de EU detienen a Inés Gómez Mont en Florida

La exconductora de televisión, ayer, tras su captura en Estados Unidos.

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses este viernes 30 de octubre, en Miami, Florida. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención y señaló que la imputada tiene una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

De acuerdo con la FGR, el arresto ocurrió a partir del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, la institución no identificó a la agencia responsable de la captura, el lugar donde permanece bajo custodia ni si existe un procedimiento para su entrega a México.

El Dato: Los abogados de la pareja argumentan que ambos son víctimas de una persecución política en México.

El desencuentro de Gómez Mont con la justicia mexicana se remonta a 2021, cuando comenzaron las acciones judiciales en su contra. A partir de entonces, distintos jueces federales han dictado al menos tres órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por irregularidades fiscales.

Las pesquisas apuntan a dos ejercicios tributarios. En 2014, la conductora habría omitido pagar 12 millones 921 mil 762 pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR); un año después, sumó otros seis millones 613 mil 867 pesos. La FGR no aclaró cuál de estas causas fundamenta la detención.

En 2023, la defensa de la conductora consiguió un amparo contra la orden relativa al primer caso, debido a deficiencias en su fundamentación. La resolución obligó al juez a revisar de nuevo la petición y, el 20 de junio de ese año, la autoridad judicial volvió a ordenar su captura.

Otro expediente abarca dos contratos del sistema penitenciario federal por dos mil 950 millones de pesos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La FGR sostiene que una red de empresas simuló servicios de seguridad y movimientos financieros para desviar recursos públicos.

Esa investigación señala que Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética (SPICSA), beneficiaria de los contratos federales, transfirió parte de los recursos a una red de empresas. Dos de ellas, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga y Gupea Construcciones, realizaron 27 movimientos bancarios por 14 millones 843 mil 816 pesos en beneficio de Gómez Mont, según las indagatorias de la FGR.

La detención ocurre un mes después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) canceló las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esa decisión y anunció que México pediría restablecer las alertas. Su retiro no eliminó las órdenes judiciales nacionales.

Agentes migratorios estadounidenses detuvieron a Álvarez Puga en Miami en septiembre de 2025. Luego obtuvo libertad bajo fianza y siguió con su proceso en EU. En julio de 2026, la FGR informó que había solicitado la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición.

El entorno familiar de Álvarez Puga también enfrenta procesos legales en México. Su hermano Alejandro Mario fue detenido en Cancún en julio y fue vinculado a proceso por una presunta defraudación fiscal por 4.6 millones de pesos. La FGR aclaró que esa causa no está relacionada con el expediente contra el matrimonio.