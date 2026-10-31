CSP pide reforzar Talleres Gráficos contra monopolios

La Mandataria Claudia Sheinbaum descartó que el Gobierno Federal vaya a intervenir en las elecciones, si Talleres Gráficos de México (TGM) asume la totalidad de la producción de la papelería electoral, como lo planteó a raíz de las irregularidades encontradas en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral.

Al abordar las acusaciones que la oposición lanzó por el plan para que este organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación se encargue de producir los insumos, la mandataria recordó que desde hace varios años se encarga de la impresión de boletas electorales.

El Tip: Talleres Gráficos no recibe subsidios ni transferencias del presupuesto federal, se financía con su producción.

El plan ahora, dijo, es que se fortalezca para que se convierta en una imprenta con mayor capacidad para la producción de los demás materiales y que cuente con un Consejo de Administración abierto incluso para las universidades, de manera que se garantice la transparencia de su operación y se evite el monopolio exhibido en los últimos días.

A pregunta expresa sobre la crítica a la propuesta de que el Gobierno tendría el manejo de todo el material y podría influir en ciertos casos, la mandataria dijo: “No, si eso ya existe. O sea, las boletas electorales las producen TGM desde hace tiempo. Lo que creo yo es que hay que fortalecer a Talleres Gráficos, porque es un organismo descentralizado con un Consejo de Administración en donde sólo está la Secretaría de Gobernación. Y hay que convertirla en una imprenta que pueda producir muchos más materiales; que tenga un Consejo abierto, un Consejo de Administración abierto, donde incluso participen representaciones de universidades para que sea completamente transparente”, dijo.

Mientras tanto, la mandataria comentó que el Consejo General del INE aún está a tiempo de modificar sus lineamientos de contratación, para eficientar el gasto en las elecciones del próximo año.

“Hay cosas que no le corresponden a la presidenta, incluso ni al Poder Legislativo, como los lineamientos de licitación, pues tienen que ser cambiados. Estamos a tiempo para la elección del 27”, declaró.

La mandataria refirió que después de los próximos comicios se podrían revisar estos ajustes, considerando incluso replantear su reforma electoral en donde incluso consideró valorar si se necesita la permanencia de los consejeros estatales.

Al consultarle si los cambios aprobados en el Congreso de la Unión para dar ‘superpoderes’ a la presidencia del Consejo General del INE en el nombramiento de cargos dentro del órgano tendrían que revertirse, la mandataria comentó que es una tarea que deben de analizar las y los diputados y senadores: “Es que lo evalúen los diputados o los senadores si es necesario modificar la ley”.

En 2024, Morena en la Cámara de Diputados impulsó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la presidencia del Instituto, en ese entonces a cargo de Guadalupe Taddei, nombrara a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, sin aval del Consejo General.

Dicho cambio se dio a partir de que ninguna de las propuestas de Taddei fuera aprobada para cargos esenciales como la Secretaría Ejecutiva.

Presidenta afirma que monopolios en contratos exhibidos viene desde 2014

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el monopolio de contratos para material electoral proviene desde 1999, mientras que en 2014 este esquema fue reconocido por los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa. También instó a esperar los resultados de la auditoría a las contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electroal (INE), para valorar si se presenta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia de prensa volvió a exponer algunos de los hallazgos en las dos empresas que hasta ahora concentraron los contratos para la producción papelera electoral, que sólo fungían como intermediarias, porque ni siquiera tenían trabajadores. Insistió en que la responsabilidad detrás de estas contrataciones no sólo recae en el INE, sino también en los Organismos Públicos Electorales (Ople).

El Dato: Algunos consejeros electorales pidieron solicitar prisión preventiva oficiosa para Guadalupe Taddei por presunto enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones.

Recordó que estas contrataciones irregularidades no sólo se dieron durante la gestión de la exconsejera Guadalupe Taddei, sino desde 1999, y que en los años subsecuentes también fueron señaladas por anomalías, a pesar de las cuales se mantuvo su contratación en otras gestiones, como la que encabezó el exconsejero Lorenzo Córdova.

“Vamos a decir presunta porque hasta que no se demuestre, pues evidentemente, pero presunta corrupción en el INE de Guadalupe Taddei viene con contratistas que son el monopolio de la contratación del material electoral en México desde 2014, por lo menos. Es más, desde antes, desde 1999. En el Estado de México en el 2005. Primer escándalo, 1999. Segundo, 2005. Con estos contratistas y aún con ese escándalo del 2005 y de 1999, en 2014 son reconocidos como contratistas del INE y de los organismos electorales estatales. Esto viene de antes, pero ¿quién lo reconoce? Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa”, puntualizó la mandataria.

Resaltó que el exconsejero presidente Córdova ha reconocido públicamente el duopolio en estas contrataciones, esquema que además se replica en los institutos electorales estatales cuyos consejeros fueron elegidos por él mismo.

7 Empresas contratistas del INE han sido señaladas por la ASF

Por ello, insistió en que las indagatorias de las irregularidades deben de abarcar no sólo la administración de la exconsejera, sino de quienes la antecedieron, tras haber encontrado que las contrataciones irregulares vienen desde otras gestiones, incluso a finales del siglo pasado.

“Los contratistas del sistema electoral que construyó el sistema electoral mexicano desde antes de que llegara Morena al gobierno, son los mismos”, dijo. Hizo énfasis en que la polémica que hoy atraviesa el órgano electoral debe de llevar a “limpiar” al instituto en su presente y su pasado.

Sobre una posible investigación penal contra Taddei, enfatizó que a pesar de que se recurra a la fiscalización, la FGR deberá emprender una indagatoria por su cuenta para valorar si es necesaria una detención y que se deslinden responsabilidades.

Ante las dudas sobre si este tiempo de indagatoria se prestaría a que Taddei se fugue, pidió no sacar conclusiones adelantadas, pues a pesar de los señalamientos se tienen que concluir las averiguaciones. Afirmó que en caso de que se encuentren las pruebas para proceder, así se hará.

“Tiene que haber una investigación. O sea, no se adelanten. Han salido temas públicos, pero tiene que haber su investigación de la auditoría, de la Fiscalía; y si consideran que se procede, se procede”, dijo.

También sostuvo que estos hechos no ponen en riesgo la elección del próximo año y comentó que aquellos que así lo aseguran “se van a morder la lengua”.

“Y todos estos que andan diciendo que ahora está en duda la elección y que qué terrible lo que hicieron con el INE. se van a morder la lengua, porque esto viene de antes. Entonces, la elección, claro que está garantizada”, dijo.