Denuncian que Azcapotzalco es permisivo con una obra irregular

La vivienda, con sellos violados, cuenta con planta baja y tres pisos más, ayer.

Vecinos de la colonia Santo Domingo, en Azcapotzalco, han presentado diversas quejas sobre presuntas obras irregulares en un predio que tiene sellos de clausura, mismas que derivaron en un cuarto nivel del inmueble a pesar de que tiene un permiso para sólo contar con tres.

Un habitante de la zona, quien prefirió omitir su nombre, contó a La Razón que los propietarios del predio, supuestamente, habrían roto los sellos colocados por la administración de la alcaldesa Nancy Núñez Reséndiz para seguir la obra de manera irregular.

“Como vecinos queremos saber por qué los ‘dueños’ de este predio quitaron los sellos de suspensión de actividades, luego de no contar con los permisos para una construcción de más de tres pisos en la calle de campo Chichapo”, refirió.

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De acuerdo con la base catastral de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, el sitio ubicado en calle Campo Chichapo número 17, con cuenta 050_570_10, tiene 131 metros cuadrados de terreno y solamente contaría autorización para la edificación de una vivienda y de igual modo, el límite de niveles que tiene permitido sería de tres (con base en la información de la dependencia al corte del 26 de octubre de 2026).

El Dato: El quebrantamiento de sellos de suspensión es sancionado por el Código Penal local con entre dos a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

Para septiembre de 2025, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, así como empleados de la alcaldía Azcapotzalco, acudieron al sitio para colocar sellos de suspensión de actividades.

La sanción duró apenas unos días antes de que el 12 de septiembre de ese año, aparentemente personas vinculadas a Campo Chichapo 17 realizaran un quebranto de sellos que pudo ser verificado por este medio gracias a material recopilado por colonos durante esas fechas.

Tras haber ocurrido esta situación, las autoridades competentes en el caso acudieron nuevamente al sitio para reponer el material que se había quebrantado, aunque en esta última ocasión la acción que se tomó contra el lugar escaló a una clausura completa.

2 Años, al menos, tiene que inició el conflicto vecinal

Si bien las actividades en dicho punto cesaron durante un par de días, en pleno 2026 y con clausura activa, individuos no identificados fueron captados ingresando al inmueble el día 11 de septiembre de 2026, apenas cuatro días después de haberse colocado los últimos sellos de clausura.

En un recorrido, este diario observó que el inmueble cuenta con el nivel adicional denunciado, e incluso, varios sellos de clausura de actividades, mismos que incluyen logotipos del Gobierno de Núñez Reséndiz y un folio de número 435 (archivo DGAJ/PVA/EyC-056/2024). Todos están rotos.

De acuerdo con la fracción VIII, del artículo 32, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, las alcaldías tienen la obligación de vigilar y verificar, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia de construcciones, edificaciones, protección civil, uso de suelo y hasta desarrollo urbano.

En tanto, en lo que se refiere a servidores públicos, el artículo 276 quarter del Código Penal para el Distrito Federal especifica que el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, puede ser acreedor a una pena de 10 a 20 años de prisión, al margen de otras sanciones.

Otro vecino, quien comenzó a vivir hace días a la zona, cuestionó a las autoridades locales por la continuación de las obras en el predio a pesar de los sellos de suspensión de la alcaldía.

“Campo Chichapo 17, Santo Domingo, trabajadores siguen ingresando material (de construcción) y trabajando en una obra clausurada por la alcaldía Azcapotzalco”, reclamó el hombre.

4 Días sin obras duró el inmueble por una suspensión

A propósito del caso, La Razón solicitó al área de Comunicación de la alcaldía Azcapotzalco una entrevista con la directora general de Asuntos Jurídicos, Cynthia Hernández Pérez, para conocer por qué la demarcación ha permitido las presuntas irregularidades ocurridas en la calle Chichapo. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Si bien es cierto la base de datos pública de Metrópolis indica que sí pudo haberse violado la normatividad de uso de suelo en Chichapo 17, existe la posibilidad de que la dependencia local tenga alguna actualización sobre el estatus de regularización del inmueble.

De acuerdo con datos públicos obtenidos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, entre 2025 y 2026, el Gobierno de Nancy Núñez Reséndiz acumuló 89 denuncias por presuntas construcciones ilegales, a la par que acumuló 51 reportes por aparentes contravenciones al uso de suelo.