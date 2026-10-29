Hallan 14 cebos con veneno en la Condesa; cuatro perros murieron

Autoridades mantienen recorridos de vigilancia e inspección en las inmediaciones del Parque España

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó metomilo, un insecticida y acaricida altamente tóxico, en 14 cebos de carne localizados en el Parque España y calles aledañas de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde cuatro perros murieron presuntamente por envenenamiento.

En conferencia, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo entregó videos y fotografías obtenidos con apoyo de vecinos para contribuir a identificar a la persona responsable.

La fiscala Bertha Alcalde Luján confirmó que los análisis periciales y químicos realizados a las muestras permitieron detectar la sustancia tóxica que fue colocada en cápsulas dentro de trozos de carne.

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“Hasta el momento, los exámenes periciales, nuestros químicos indican que la sustancia es metomilo, que es un insecticida y acaricida altamente tóxico”, informó.

‼️#PerrosEnvenenados

Parque España

La #FGJCDMX dice

• 4 perros envenenados

• sólo 2 necropsias

• sustancia: metomilo, equivalente a un insecticida y aracnicida MUY TÓXICO

• responsable aún no identificado

• hasta hoy localizados 14 cebos de carne con cápsulas con veneno pic.twitter.com/xzMBma4QkC — Juan Carlos Alarcón 🇺🇦 (@amarilloalarcon) October 30, 2026

De acuerdo con la funcionaria, las autoridades localizaron 14 cebos en tres días: cuatro el martes 27 de octubre en el Parque España; nueve más el miércoles en el mismo espacio y calles aledañas; y uno adicional hoy en vialidades cercanas.

Alcalde Luján detalló que los propietarios de dos de los animales acudieron a presentar formalmente sus denuncias, lo que permitió realizar las necropsias correspondientes. En los otros dos casos, las autoridades buscan establecer contacto con los dueños para recabar información.

La fiscala señaló que hasta el momento no se ha identificado a ninguna persona responsable, por lo que continúan las investigaciones mediante la revisión de cámaras de videovigilancia, peritajes y entrevistas.

Por su parte, Rojo de la Vega Piccolo acudió este jueves a las instalaciones de la Fiscalía capitalina para entregar material recabado durante los últimos tres días con ayuda de habitantes de la colonia Condesa.

La alcaldesa informó que reunió grabaciones de cámaras de seguridad particulares y fotografías proporcionadas por vecinos, las cuales solicitó incorporar a la carpeta de investigación.

A través de sus redes sociales, la edil señaló: “Hoy acudí a la Fiscalía para entregar pruebas que podrían ayudar a identificar al presunto responsable del envenenamiento masivo de perros en la colonia Condesa. No vamos a permitir que este caso quede impune”.

También llamó a las familias cuyos animales resultaron afectados a acercarse a la Fiscalía para rendir su testimonio y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La alcaldesa sostuvo que, aunque las investigaciones corresponden a la Fiscalía, la demarcación continuará colaborando y aportando la información recabada para que el caso avance y se sancione a quien resulte responsable.

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MSL