Confirman la muerte de 2 perros por envenenamiento en el Parque España

Autoridades capitalinas indicaron que abrieron una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos por el envenenamiento y muerte de dos perros en el Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) detallaron que en el sitio hallaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, “cuyo posible vínculo con los hechos será materia de investigación”.

Más temprano, la SSC indicó que llevaba a cabo la revisión de cámaras cercanas al Parque España, en la colonia Condesa, para investigar el presunto envenenamiento de perros que eran paseados en el lugar.

La dependencia capitalina informó que este martes atendió el reporte de una persona encargada de una clínica veterinaria en la colonia Condesa, quien advirtió sobre los posibles casos de intoxicación de los canes.

“De acuerdo con los reportes de los propietarios, sus mascotas presuntamente habrían ingerido alguna sustancia tóxica mientras paseaban en las inmediaciones del Parque España, en la misma demarcación”, refirió la SSC.

Desde AGATAN, nos solidarizamos con familias de 🐶 que murieron envenenados y aquellos que están luchando por su vida

Saber que hay gente que intencionalmente busca asesinar animales, es contrario a los valores y espíritu de CDMX

Existe ya investigación en curso #ParqueEspaña pic.twitter.com/F86Luu6P2k — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) October 28, 2026

La autoridad señaló que, como parte de las acciones inmediatas en la zona, elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, en coordinación con autoridades de la alcaldía se trasladaron al lugar para supervisar el entorno, lleva a cabo recorridos preventivos e informan a la ciudadanía sobre las medidas de protección para sus mascotas. A ello se suma el análisis de videocámaras de vigilancia para las investigaciones correspondientes.

Datos de la PAOT, cuyo personal acudió al sitio, muestran que entre 2020 y lo que va del presente año ha recibido mil 729 denuncias por maltrato animal ocurrido en la demarcación.

Según las cifras, luego de la pandemia de Covid-19 aumentaron las quejas por este tipo de delito, ya que en 2022 la autoridad registró 231 y para 2024 la cifra ascendió a 301. Un año después el número de expedientes bajó a 291 y en lo que va de 2026 suman 162.

Al respecto, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, dijo a medios de información que ella y su equipo hallaron en el Parque España trozos de carne con una cápsula azul con polvo blanco en su interior. Esto, presuntamente, habrían ingerido algunos canes.

De acuerdo con la funcionaria local, al menos dos perros murieron y tres más estaban delicados de salud debido a la ingesta de estas cápsulas.

“Fue algo premeditado, tendrán que investigar las autoridades correspondientes. Ya se levantó la denuncia. Exigimos que la fiscalía dé con los responsables, hay varias cámaras alrededor que pueden aportar imágenes.

“Además de afectar a los animales, estos hechos representan un posible riesgo para las familias y demás personas que utilizan este espacio público”, mencionó.

De la Vega Piccolo informó además que su administración ya da acompañamiento permanente a las víctimas.

La #FiscalíaCDMX informa que tras las denuncias por envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, se inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos.



Elementos de la @SSC_CDMX atendieron un… pic.twitter.com/BavijglXgM — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 28, 2026

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MSL