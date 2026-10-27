En CDMX

Investigan posible envenenamiento de perros en Parque España; reportan dos muertos

Los animales presentaron malestares luego de pasear por el parque de la colonia Condesa; la Fiscalía capitalina busca esclarecer lo ocurrido

Reportan posible envenenamiento de perros en Parque España
Reportan posible envenenamiento de perros en Parque España Foto: Especial
Por:
Fernanda Rangel

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por maltrato o crueldad contra animales, tras el reporte de un posible envenenamiento de perros en el Parque España en la colonia Condesa, donde dos canes murieron por una posible intoxicación.

Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte del 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

De acuerdo con la información inicial recabada por las autoridades, dos de los animales fallecieron. Durante un recorrido en el Parque España, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, cuyo posible vínculo con los hechos será investigado

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La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación y personal ministerial recaba las declaraciones de las personas propietarias de los perros. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación y peritos realizan diligencias en el lugar, con apoyo de especialistas en medicina veterinaria

En tanto, elementos de la SSC, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, y personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, realizan recorridos preventivos y orientan a las personas que acuden al parque con sus animales de compañía

Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener información que permita esclarecer los hechos e identificar a posibles responsables

La Fiscalía, la SSC y la PAOT llamaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales a través del 911 o de la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC, en el teléfono 55 5208 9898.

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MSL

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