Investigan posible envenenamiento de perros en Parque España; reportan dos muertos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por maltrato o crueldad contra animales, tras el reporte de un posible envenenamiento de perros en el Parque España en la colonia Condesa, donde dos canes murieron por una posible intoxicación.

Esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte del 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, donde varios perros recibían atención médica luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

De acuerdo con la información inicial recabada por las autoridades, dos de los animales fallecieron. Durante un recorrido en el Parque España, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, cuyo posible vínculo con los hechos será investigado

PAOT informa sobre los reportes de posible envenenamiento de perros en el Parque España, colonia Condesa pic.twitter.com/8XtllXpVzg — PAOT (@PAOTmx) October 28, 2026

La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación y personal ministerial recaba las declaraciones de las personas propietarias de los perros. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación y peritos realizan diligencias en el lugar, con apoyo de especialistas en medicina veterinaria

En tanto, elementos de la SSC, incluida la Brigada de Vigilancia Animal, y personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en coordinación con autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, realizan recorridos preventivos y orientan a las personas que acuden al parque con sus animales de compañía

Las autoridades también analizan las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener información que permita esclarecer los hechos e identificar a posibles responsables

La Fiscalía, la SSC y la PAOT llamaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales a través del 911 o de la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC, en el teléfono 55 5208 9898.

NO LLEVEN A SUS MASCOTAS AL PARQUE ESPAÑA



Al parecer, hubo un envenenamiento masivo de perritos con pastillas azules que alguien dejó en el parque.



Ya se están coordinando los seguimientos con c-2 y se están localizando cámaras de circuito cerrado para detectar a los… pic.twitter.com/uMUQAL0Ppe — Ziggy Starbucks ⚡️(Emilio Calderón) (@EmilioCadernMne) October 27, 2026

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MSL