Acusan a vecinos santeros por sacrificio de animales

Uno de los habitantes de la calle Sinaloa, en la alcaldía Venustiano Carranza, mencionó que unos vecinos, presuntamente, comenzaron a practicar la santería hace un par de años, pero, recientemente, usan animales como gatos, cabras, pollos, gallinas, becerros, víboras y tortugas. Según el vecino, más de 150 ejemplares han sido sacrificados.

Activistas y colonos se dieron cita en dicho lugar para exigir a autoridades locales justicia ante esta serie de presuntas ejecuciones, las cuales habrían ocurrido al interior del número 111 de la calle antes referida, en la colonia Peñón de los Baños.

Gloria Almanza, una de las habitantes del lugar dijo a La Razón que los presuntos responsables del predio también colgaban las pieles de varios seres sacrificados, esto debido al cúmulo de actividades de santería que se efectuaban dentro del inmueble.

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El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una iniciativa para elevar las multas por maltrato animal, como el abandono, las peleas entre canes, entre otras.

Al observar esto, la mujer contó que intentó platicar con los aparentes responsables para evitar que esta clase de actividades se convirtieran en un hábito dentro de la calle, sin embargo, la respuesta que obtuvo por parte de quienes supuestamente sacrificaban seres sintientes fue nula.

“Les tocaba justamente, porque pues, eso no estaba bien y una vez sí me abrieron, de ésa me dijeron que estaban en su derecho de profesar su religión, que el día que lo hicieran en mi casa ahí ya podía yo enojarme con ellos, pero que antes no”, recordó la vecina.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), entre 2022 y 2026, bajo el Gobierno de la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez, se han acumulado al menos 928 denuncias ciudadanas por presunto maltrato animal en Venustiano Carranza.

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Esto último significa que en poco menos de 57 meses de gestión, la actual administración morenista ha acumulado un promedio de 16.28 incidentes mensuales relacionados con este tipo de delito contra seres sintientes, es decir, al menos un caso cada dos días.

Otro vecino, quien también participó en la protesta y pidió mantener su identidad reservada, dijo que los sospechosos de la vivienda siempre la han habitado, pero en los últimos años iniciaron sus actividades de santería.

La vivienda de los sospechosos fue pintada por los manifestantes. ı Foto: Luis Olivera|La Razón

El hombre mencionó que mantenía un respeto a las actividades de las personas que ahora denuncia, pues consideró que son agresivas.

“Sí son muy agresivos y responden y sí van y hacen cosas. Hoy vinieron más o menos a las cuatro de la madrugada para prenderle fuego a varias cosas. Tuvimos que hacer una llamada a la policía y a los bomberos, o sea, prácticamente nos dejaron con el problema.

“Se estaba incendiando y no podían abrir ni nada, entonces fueron los bomberos los que tuvieron que romper esta ventana para abrir y apagar el fuego, porque ellos huyeron”, relató el colono.

137 Denuncias por maltrato animal hay en la alcaldía

De acuerdo con el artículo 350 bis del Código Penal de la Ciudad de México, acciones de maltrato animal como las aparentemente ocurridas en la colonia Peñón de los Baños se pueden castigar hasta con tres años de prisión y multas que van de los 35 mil 193 a los 58 mil 655 pesos.

Asimismo, estas sanciones pueden incrementarse hasta en dos terceras partes si una actividad pone en peligro la vida de un especimen, si se provoca un daño temporal o permanente a la víctima o si se realiza algún procedimiento médico para mutilar alguna parte de cualquier ser sintiente.

En la vivienda de los acusados había cartulinas en las que se decía que, supuestamente, ahí ya no habitaban las personas señaladas por presunto maltrato animal. Además pedía respetar a otras familias que ahí viven.