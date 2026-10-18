Militar estadounidense cae desde el techo del estadio y muere tras el fuerte impacto (VIDEO)

Militar cae desde el techo del estadio y pierde la vida.

El partido de futbol americano colegial entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y la Academia Naval (Navy), no inició como se esperaba después de que un elemento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos perdiera la vida tras ser trasladado al hospital.

Fue desde el techo del Alamodome de San Antonio, Texas, donde el militar realizó una exhibición de rappelling antes del arranque del encuentro; sin embargo, perdió el control durante el descenso al campo de juego e impactó en el césped tras una caída libre de poco más de 40 metros. El accidente ocurrió dentro del marco del tributo anual “Salute to Armed Forces and Veterans”

🚁 A tragic moment during a military fast-rope demonstration in San Antonio. 🇺🇸 What was meant to be a display of skill ended in heartbreak. 💔 Prayers for the brave serviceman and his grieving family. 🙏🕊️ pic.twitter.com/QCGkbaKmSK — Ashok_khatana🐼 (@ashokgu55394793) October 18, 2026

El militar fue llevado de inmediato al hospital, pero perdió la vida

El elemento de las Fuerzas Armadas pertenecía al 6to Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Fuerza Aérea, unidad que tiene su base operativa en Joint Base San Antonio-Camp Bullis. El caso se encuentra bajo investigación oficial para esclarecer si fue una falla del equipo o un error humano.

El cuerpo médico que se encontraba en el estadio ingresó de inmediato al campo de juego para ver el estado de salud del militar y ayudarlo tras la fuerte caída. Tras ser inmovilizado, fue retirado del campo de juego y trasladado al hospital más cercano de la zona.

Lamentablemente, tiempo después se confirmó su fallecimiento por las duras lesiones que sufrió tras impactar con el césped. Todo quedó grabado en video por los asistentes que decidieron encender su cámara del celular, pero no sabían que grabarían un escalofriante momento.

DCO