Dólar HOY 17 de octubre: ¿Por qué el peso mexicano perdió por sexta semana consecutiva?

El peso mexicano registró su sexta semana consecutiva de pérdidas, motivado por diversos factores, especialmente la posible reducción del diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la plataforma Investing.com, el dólar cerró ayer viernes 16 de octubre en 18.4930 pesos mexicanos, lo cual representó una pérdida de 0.42 por ciento desde la apertura del día y una depreciación de 0.45 por ciento respecto al cierre del viernes anterior, que fue de 18.4100, según la misma plataforma.

Precio del dólar al cierre del 16 de octubre. ı Foto: Investing.com

De acuerdo con James Salazar, subdirector de análisis económico de Kapital Grupo Financiero, estos valores son resultado de una presión contra la moneda nacional que “llegó para quedarse”, como expresó a Reuters.

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En su análisis para dicha agencia, Salazar auguró que el precio del dólar podría acercarse a los 19 pesos mexicanos, aunque previsiblemente cerraría el año entre 18.20 y 18.30 unidades.

Lo anterior, explicó, motivado por situaciones como la volatilidad en las tasas, los riesgos asociados a la situación en Medio Oriente, las elecciones de noviembre en Estados Unidos y la revisión en curso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿Qué está cambiando el precio del dólar frente al peso mexicano esta semana?

La semana que terminó fue especialmente comprometida para el peso mexicano, que ha sufrido frente al dólar debido a las expectativas de un menor diferencial de tasas entre Estados Unidos y México.

Los mercados anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos podría volver a subir los tipos de interés hacia finales del año, tras el ajuste de septiembre. Lo cual, a su vez, podría reducir el respaldo que el amplio diferencial entre los rendimientos de México y Estados Unidos ha brindado durante años a la divisa mexicana.

Además, la última minuta de la reunión del Banco de México mostró que una parte importante de la Junta de Gobierno estaría dispuesta a recortar la tasa clave si mejora el panorama inflacionario.

Con información de Reuters.

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