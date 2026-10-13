T-MEC no se termina, sostiene Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá, a pesar de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien este fin de semana insistió en tener acuerdos por separado con México y Canadá.

En declaraciones recientes, el republicano volvió a quejarse del déficit que su país enfrenta respecto a sus dos aliados norteamericanos, y subrayó que con México ha tenido avances, mientras que Canadá no le resulta indispensable en materia comercial.

La jefa del Ejecutivo federal recordó que el T-MEC derivó de leyes aprobadas por los congresos de los tres países y los términos acordados implican una duración de 16 años, de los cuales ya transcurrieron los primeros seis y para los 10 restantes se tendrá una negociación cada año , a raíz de que el gobierno estadounidense decidió no prorrogar el acuerdo en julio pasado y prefirió realizar revisiones anuales.

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“En el T-MEC se establece que después de seis años se definiría si continúa por los siguientes 10 años o se amplía 16 años… Y por el momento lo que decidió Estados Unidos es negociar por aparte Canadá y México”, comentó.

Reiteró que su gobierno mantiene la conversación abierta con el vecino del norte, sin que se haya alcanzado algún acuerdo en torno al objetivo principal de México para que se reduzcan los aranceles de la Sección 232, tarifas que el mandatario estadounidense impuso al acero, aluminio, cobre y que también afectan al sector automotriz; además, sostuvo que tampoco hay certeza de que ya no habrá nuevos gravámenes.

“Lo que nosotros queremos es la disminución de esos aranceles y que no haya más aranceles en el periodo de revisión en lo que se ven algunos temas de interés común. Hay avances, todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante”, puntualizó.