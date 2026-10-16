Dólar HOY 16 de octubre: Peso mexicano busca cerrar la semana con recuperación, ¿en cuánto abrió?

El peso mexicano busca recuperarse modestamente al cierre de esta semana, después de que el dólar sufriera un retroceso ante el cambio en las expectativas sobre la Reserva Federal y otros factores que debilitaron a la moneda verde.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el dólar cerró ayer, jueves 15 de octubre, en 18.4142 pesos mexicanos.

En tanto, las primeras referencias en el mercado internacional del precio del peso mexicano registradas este viernes fueron de una apertura de 18.3900 pesos por dólar, con un mínimo de 18.3425 y un máximo de 18.4644.

Este es el precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

La lectura oficial es favorable al peso mexicano, pues el precio del dólar en moneda nacional comienza por debajo del cierre registrado ayer por Banxico. Sin embargo, el movimiento es pequeño y el cierre será dado a conocer más adelante en el día.

Finalmente, en bancos, de acuerdo con las cotizaciones disponibles para este viernes, el dólar se compra en un rango de $16.50 a $17.62 pesos y se vende entre $18.67 y $18.94 pesos, según la institución, de acuerdo con consultas a Banamex, BBVA, Banorte y Banco Azteca.

¿Qué factores presionan al peso mexicano este viernes?

El principal factor que presiona el valor del peso mexicano frente al dólar es la inflación de Estados Unidos.

Los datos de septiembre reforzaron las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de que la Fed podría mantener las tasas elevadas o incluso volver a incrementarlas. Esto favoreció inicialmente al dólar.

El jueves, las declaraciones de integrantes de la Reserva Federal moderaron las apuestas por una subida de tasas en octubre. Además, el descenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro restó atractivo al dólar y contribuyó a su retroceso internacional.

No obstante, persiste la diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos. Las minutas de Banxico reavivaron la preocupación por una reducción del diferencial de tasas. Si los inversionistas esperan menores rendimientos relativos en México, podrían reducir sus posiciones en pesos y aumentar su demanda de dólares

En síntesis, el peso enfrenta fuerzas contrapuestas: la posibilidad de que la Fed mantenga una postura restrictiva favorece al dólar, mientras que una moderación de esas expectativas puede ayudar a la moneda mexicana.

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