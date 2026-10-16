CEPAL prevé alza de 26% en exportación nacional

Pese al comportamiento del comercio, las tensiones arancelarias y la incertidumbre sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anticipó que las exportaciones mexicanas de bienes crecerían 26 por ciento en 2026, el mayor avance entre 33 países de América Latina y el Caribe.

En su informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, el organismo señaló que el repunte de las ventas mexicanas al exterior estaría impulsado principalmente por un aumento de 21 por ciento en el volumen exportado y de 5.0 por ciento en los precios, mientras que para el conjunto de la región anticipó un incremento de 20 por ciento en el valor de las exportaciones.

El dinamismo ya se reflejó durante el primer semestre del año, cuando las exportaciones mexicanas de bienes aumentaron 25 por ciento anual, impulsadas por las manufacturas, particularmente las no automotrices, que se beneficiaron de una mayor demanda de maquinaria para procesamiento de datos y componentes electrónicos vinculados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, la CEPAL advirtió que la revisión del T-MEC, iniciada el pasado 1 de julio, enfrenta un escenario de incertidumbre ante las negociaciones separadas de EU con México y Canadá, que podrían derivar en una transformación del acuerdo trilateral en relaciones comerciales bilaterales.

El organismo explicó que el proceso trasciende los asuntos estrictamente comerciales, pues incorpora temas de política industrial, seguridad económica y cadenas de suministro, en medio del objetivo estadounidense de reducir la presencia de productos e inversiones chinas en América del Norte.