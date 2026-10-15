Este es el precio del dólar HOY jueves 15 de octubre de 2026

Este es el precio del dólar hoy

El peso mexicano se depreció por tercera sesión consecutiva, presionado por un débil entorno para los activos de riesgo, mientras los inversionistas evaluaban una serie de datos económicos de Estados Unidos y sus implicaciones para las perspectivas de las tasas de interés.

De esta forma, este jueves 15 de octubre la moneda nacional se cotiza en 18.54 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 14 de octubre en 18.4888 por cada divisa estadounidense.

Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.4888 unidades por divisa verde , mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.3528 pesos por dólar.

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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?

En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 15 de octubre:

Afirme : 17.00 a la compra – 18.60 a la venta

Banco Azteca : 16.90 a la compra – 18.64 a la venta

Banco de México , FIX del martes: 17.9670

Bank of America : 17.1233 a la compra – 19.1205 a la venta

Banorte : 16.80 a la compra – 18.40a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.08 a la compra – N/A a la venta

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?

¿Quieres este jueves 15 de octubre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.

Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.56 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.

Este es el precio del dólar hoy ı Foto: Captura de pantalla

Con información de Reuters

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