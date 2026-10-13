Empresas suizas ratifican su confianza en México con a inversión de 4 mil millones de francos al 2030

La estabilidad macroeconómica y el crecimiento del mercado interno mantienen a México como un destino atractivo para las empresas de Suiza, las cuales prevén invertir alrededor de 4 mil millones de francos suizos entre 2025 y 2030; reflejo de ello fue el reciente anuncio de Nestlé de duplicar sus recursos en el país hasta alcanzar dos mil millones de dólares durante este sexenio.

De acuerdo con la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México), el incremento real acumulado de 15.4 por ciento al salario mínimo entre 2018 y 2026, la inflación estable, un tipo de cambio “sin grandes sobresaltos”, el crecimiento de 29.3 por ciento de las exportaciones entre enero y agosto; además del alza de 1.5 por ciento en las ventas de tiendas de autoservicio son condiciones que “propician” las inversiones y mantienen los proyectos en territorio nacional.

“Todos estos elementos han hecho que, por ejemplo, Suiza haya pasado de ser el noveno al sexto lugar como inversionista extranjero en México y esto no depende de un solo mega proyecto, sino de una constante expansión de las empresas suizas distribuidas a nivel nacional”, destacó el presidente de SwissCham México, Francisco Martínez Domene.

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Esta solidez ha posicionado a Suiza en el top de países inversionistas en México, impulsado por una expansión constante de empresas a nivel nacional que contribuyen a la generación de aproximadamente 60 mil empleos directos. La decisión de firmas como Nestlé reflejó la visión de largo plazo del sector privado suizo en el mercado mexicano y su confianza en el desarrollo económico del país dentro del marco del Plan México, destacó Martínez Domene.

Y se sumó el respaldo diplomático derivado de la visita oficial del presidente de Suiza, Guy Parmelin, quien se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar los 80 años de relaciones bilaterales. En este encuentro se acordó fortalecer el intercambio comercial y las inversiones al amparo del tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, consolidando una alianza basada en proyectos de alto valor agregado, innovación y transparencia.

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cehr