Ante la transición “gradual” hacia el uso de medios digitales y electrónicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó la eliminación inmediata del efectivo como forma de pago en gasolineras y casetas de cobro.
En un comunicado conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aclararon que la reducción del uso de efectivo en ambos sectores no iniciará el próximo 18 de diciembre, como trascendió en medios de comunicación y redes sociales.
“El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre”, precisaron ambas dependencias federales, que determinarán “planes graduales de implementación de pagos digitales”.
¿Se eliminará el pago en efectivo en gasolineras? Esto aclara Hacienda
“Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales”, agregaron.
¿Por qué los pagos en gasolineras y casetas serán digitales?
El pasado 27 de noviembre, la Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 177/2026, con el que determinó como “estratégicos” los sectores de Hidrocarburos y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
En el primero estableció el “expendio al Público de gasolinas y diésel”, mientras que en el segundo incluyó el “cobro de peajes”, como “actividades relevantes” para las que la única forma de pago serán tarjetas de débito y crédito, códigos QR, dispositivos NFC, transferencias y otros Medios de Pago Digitales y Electrónicos.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.
Debido a que el acuerdo establecía un plazo de 15 días hábiles, a partir del 27 de noviembre, para que las autoridades competentes de cada sector estratégico o actividad relevante emitieran los mecanismos y plazos para la transición gradual del efectivo a los medios de pago digitales y electrónicos, circuló la versión de que la medida entraría en vigor el próximo 18 de diciembre.
Sin embargo, Hacienda aclaró que el cambio no se aplicará a partir de esa fecha, sino que la transición hacia los pagos digitales y electrónicos se desarrollará gradualmente durante 2027.
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cehr