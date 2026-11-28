Ante la transición “gradual” hacia el uso de medios digitales y electrónicos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó la eliminación inmediata del efectivo como forma de pago en gasolineras y casetas de cobro.

En un comunicado conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aclararon que la reducción del uso de efectivo en ambos sectores no iniciará el próximo 18 de diciembre, como trascendió en medios de comunicación y redes sociales.

“El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre”, precisaron ambas dependencias federales, que determinarán “planes graduales de implementación de pagos digitales”.

“Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales”, agregaron.

¿Por qué los pagos en gasolineras y casetas serán digitales?

El pasado 27 de noviembre, la Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 177/2026, con el que determinó como “estratégicos” los sectores de Hidrocarburos y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En el primero estableció el “expendio al Público de gasolinas y diésel”, mientras que en el segundo incluyó el “cobro de peajes”, como “actividades relevantes” para las que la única forma de pago serán tarjetas de débito y crédito, códigos QR, dispositivos NFC, transferencias y otros Medios de Pago Digitales y Electrónicos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

Debido a que el acuerdo establecía un plazo de 15 días hábiles, a partir del 27 de noviembre, para que las autoridades competentes de cada sector estratégico o actividad relevante emitieran los mecanismos y plazos para la transición gradual del efectivo a los medios de pago digitales y electrónicos, circuló la versión de que la medida entraría en vigor el próximo 18 de diciembre.

Sin embargo, Hacienda aclaró que el cambio no se aplicará a partir de esa fecha, sino que la transición hacia los pagos digitales y electrónicos se desarrollará gradualmente durante 2027.

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cehr