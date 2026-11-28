La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos dependerá de las propuestas que se presenten durante la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump a mediados de diciembre, en el marco de la Cumbre del G20, prevista para los días 14 y 15 en Mar-a-Lago, Florida.

La mandataria explicó que el principal objetivo de México es conseguir una reducción de los aranceles que el gobierno estadounidense impuso al acero, aluminio y al sector automotriz, mediante el llamado Decreto 232.

Sin embargo, aclaró que el encuentro no representa la última oportunidad para alcanzar un convenio y que su administración no aceptará condiciones que perjudiquen los intereses nacionales.

“No, no es la última, el presidente Trump tiene todavía dos años al frente del gobierno. Y siempre hay diálogo… Y pues, evidentemente, es si podemos llegar a este acuerdo y si le conviene a México, porque no es llegar a un acuerdo bajo cualquier circunstancia, sino siempre defendiendo y poniendo por encima de todo los intereses del país”.

“Claro que esperamos poder llegar a un acuerdo este diciembre. Pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten… ¿Qué estamos buscando nosotros? Pues la disminución de los aranceles del llamado Decreto 232”, dijo.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el diálogo continuará, pues Trump permanecerá dos años más en el gobierno. Aseguró que las 90 controversias comerciales señaladas por la administración republicana ya fueron resueltas.

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a Estados Unidos para continuar las negociaciones con el Departamento de Comercio y el representante comercial, Jamieson Greer. Por otra parte, la mandataria federal rechazó que una eventual extradición de Fausto Isidro Meza, alias El Chapo Isidro, sea una concesión a Estados Unidos. Afirmó que la decisión corresponderá al Gabinete de Seguridad y se tomará con base en lo que convenga a México, no para beneficiar a Washington.

Se quedan. Respecto a China, la Presidenta confirmó que el gobierno de Xi Jinping solicitó ajustar los aranceles que México aplica a sus importaciones, pero señaló que, por ahora, no serán modificados, pues forman parte del Plan México y de la política industrial nacional.

“Ellos nos lo han pedido, pero nosotros consideramos que, por beneficio de México, por el Plan México, es muy difícil que en este momento las movamos”, enfatizó la mandataria.

Sheinbaum Pardo explicó que México ha pedido a Pekín incrementar las compras de productos nacionales, en particular agrícolas, debido al déficit comercial: el país importa más mercancías chinas de las que exporta.

“¿Qué pedimos nosotros? Pues que podamos exportar más productos, por lo menos agrícolas, hacia China, porque realmente lo que vendemos nosotros a China es muy poco comparado con lo que ellos nos venden”, señaló.

Añadió que el aumento de aranceles fue una decisión soberana vinculada con la política industrial mexicana.

Recordó que, durante su encuentro con Xi Jinping en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), planteó aumentar las inversiones chinas en México. Los minerales críticos también estuvieron entre los temas abordados.

Exportaciones alcanzan 713 mmdd en 10 meses

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México exportó mercancías por 713 mil 203 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, un récord para ese periodo y un aumento anual de 30.3 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México.

El país superó los 664 mil 267 millones de dólares exportados durante todo 2025, según el dato revisado. En enero, la Secretaría de Economía había señalado que ese año cerró con el mayor registro anual hasta entonces. Su titular, Marcelo Ebrard, atribuyó el desempeño a la competitividad de las empresas y al acceso preferencial al mercado estadounidense.

Las exportaciones no petroleras sumaron 695 mil 114 millones de dólares, 31.4 por ciento más a tasa anual, mientras que las petroleras disminuyeron 0.5 por ciento, a 18 mil 89 millones.

El Dato: El estancamiento del comercio automotriz se produce en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las manufacturas concentraron 92.5 por ciento del valor exportado y crecieron 31.7 por ciento. Las ventas no automotrices aumentaron 45.4 por ciento y las automotrices, 1.8 por ciento. Los productos extractivos no petroleros avanzaron 68.2 por ciento, mientras que los agropecuarios retrocedieron 1.6 por ciento.

Estados Unidos recibió 85.18 por ciento de las exportaciones mexicanas no petroleras. Los envíos a ese mercado crecieron 33.4 por ciento frente a enero-octubre de 2025, mientras que los destinados al resto del mundo aumentaron 20.9 por ciento. En octubre, las ventas no petroleras a EU subieron 36.8 por ciento anual y las dirigidas a otros destinos, 0.8 por ciento.

Las importaciones ascendieron a 703 mil 650 millones de dólares, un incremento anual de 27.9 por ciento. Los bienes de uso intermedio, que incluyen insumos para la producción, representaron 80.6 por ciento de las compras y crecieron 34 puntos. Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 9.2 por ciento y las de capital, 5.3 por ciento.

Con estos resultados, México registró un superávit comercial de nueve mil 552 millones de dólares entre enero y octubre, frente al déficit de dos mil 872 millones del mismo lapso de 2025. El saldo incluyó un superávit de 39 mil 530 millones en productos no petroleros y un déficit de 29 mil 977 millones en petroleros.

REPUNTE. En octubre, las exportaciones sumaron 86 mil nueve millones de dólares y las importaciones, 85 mil 711 millones. Las ventas al exterior crecieron 30.2 por ciento anual y las compras, 30.8 . El saldo mensual fue superavitario en 298 millones de dólares, luego del déficit de 606 millones registrado en septiembre.

Las exportaciones manufactureras aumentaron 31.8 por ciento anual. Entre los mayores avances destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 73.6 por ciento, y los productos de la siderurgia, con 13.2 por ciento. Las ventas automotrices crecieron 5.6 por ciento.

Al descontar los efectos estacionales, las exportaciones aumentaron 5.64 por ciento respecto de septiembre. Las manufactureras avanzaron 6.68 por ciento y las petroleras cayeron 4.92. Las importaciones crecieron 4.05 por ciento mensual, con un alza de 20.33 en las compras petroleras. En esta serie, el superávit comercial pasó de 823 millones de dólares en septiembre a dos mil 68 millones en octubre.