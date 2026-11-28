La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descartó la eliminación del efectivo como forma de pago ante la transición “gradual” a pagos a través de medios digitales y electrónicos en gasolineras y casetas de cobro.

En un comunicado conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), precisaron que la reducción del uso de efectivo en ambos sectores será gradual durante 2027.

“El efectivo NO se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del 18 de diciembre”, aclararon ambas dependencia federales, que determinarán “planes graduales de implementación de pagos digitales”.

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“Este proceso ocurrirá a lo largo del 2027, impulsando primero el despliegue de capacidades tecnológicas para la recepción de pagos digitales”, agregaron.

En ese sentido, aseguraron que mantienen un diálogo “permanente y colaborativo” con ambos sectores, así como con instituciones bancarias y financieras, para que las eventuales disposiciones “atiendan sus necesidades y no afecten a los usuarios”.

¿Por qué los pagos en gasolineras y casetas serán digitales?

El pasado 27 de noviembre, Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 177/ 2026, con el que determinó como “estratégicos” los sectores de Hidrocarburos y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

En el primero, estableció el “expendio al Público de gasolinas y diésel”, y en el segundo el “cobro de peajes”, como actividades relevantes, para las que la única forma de pago serán tarjetas de débito y de crédito, códigos QR, dispositivos NFC, transferencias y otros Medios de Pago Digitales y Electrónicos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán ser la única forma de pago.

Debido a que el acuerdo establecía un plazo de 15 días hábiles, a partir del 27 de noviembre, para que las autoridades competentes en cada sector estratégico o actividad relevante emitieran los mecanismos y plazos para la transición gradual del efectivo a los medios de pago digitales y electrónicos, en medios de comunicación y en redes sociales circuló que la medida aplicaría a partir del próximo 18 de diciembre.

Sin embargo, Hacienda aclaró que el cambio no se aplicará a partir de esa fecha, sino que la transición hacia los pagos digitales y electrónicos será gradual a lo largo de 2027.

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cehr