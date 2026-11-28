Conclusión de la Comisión del TIPAT en el que participó la Secretaría de Economía, ayer, en Hanói, Vietnam

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, estimó que la triangulación ilegal de mercancías importadas ha provocado una reducción de hasta 30 por ciento en la producción textil y de confección en México y afectado hasta 200 mil empleos del sector. El funcionario presentó las cifras ayer en Hanói, Vietnam, durante la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la práctica consiste en declarar un origen falso para eludir el pago de aranceles. México y Malasia copresidirán un grupo de trabajo que evaluará el alcance del problema y formulará recomendaciones para prevenir y sancionar esas operaciones. Los resultados se presentarán en la próxima reunión ministerial, donde los socios decidirán si adoptan las medidas.

Además, la delegación mexicana propuso crear un registro de importadores y exportadores, pedir documentaciones adicionales a quienes comercien con mercancías sensibles y compartir información entre las autoridades de los países miembros. También planteó identificar públicamente a las empresas que emitan facturas falsas. Las medidas buscan facilitar la verificación del origen de los productos que soliciten un trato arancelario preferencial.

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En su declaración conjunta del 27 de noviembre, los ministros de las 12 economías del TIPAT instruyeron a sus equipos a mantener la cooperación contra el transbordo ilegal y otras prácticas que buscan evadir los aranceles del acuerdo. El documento recordó que el grupo de trabajo se estableció el 26 de junio de 2026. Perú asumirá la presidencia de la comisión del tratado en 2027.

En la reunión, la delegación mexicana también planteó la necesidad de equilibrar el intercambio con los socios del tratado. En los primeros nueve meses del año, México les exportó mercancías por 31 mil millones de dólares e importó más de 88 mil millones, según el balance presentado durante el encuentro ministerial. Las compras casi triplican las ventas.