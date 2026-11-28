México exportó mercancías por 713 mil 203 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, un récord para ese periodo y un aumento anual de 30.3 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México.

El país superó los 664 mil 267 millones de dólares exportados durante todo 2025, según el dato revisado. En enero, la Secretaría de Economía había señalado que ese año cerró con el mayor registro anual hasta entonces. Su titular, Marcelo Ebrard, atribuyó el desempeño a la competitividad de las empresas y al acceso preferencial al mercado estadounidense.

Las exportaciones no petroleras sumaron 695 mil 114 millones de dólares, 31.4 por ciento más a tasa anual, mientras que las petroleras disminuyeron 0.5 por ciento, a 18 mil 89 millones.

El Dato: El estancamiento del comercio automotriz se produce en medio de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las manufacturas concentraron 92.5 por ciento del valor exportado y crecieron 31.7 por ciento. Las ventas no automotrices aumentaron 45.4 por ciento y las automotrices, 1.8 por ciento. Los productos extractivos no petroleros avanzaron 68.2 por ciento, mientras que los agropecuarios retrocedieron 1.6 por ciento.

Estados Unidos recibió 85.18 por ciento de las exportaciones mexicanas no petroleras. Los envíos a ese mercado crecieron 33.4 por ciento frente a enero-octubre de 2025, mientras que los destinados al resto del mundo aumentaron 20.9 por ciento. En octubre, las ventas no petroleras a EU subieron 36.8 por ciento anual y las dirigidas a otros destinos, 0.8 por ciento.

Las importaciones ascendieron a 703 mil 650 millones de dólares, un incremento anual de 27.9 por ciento. Los bienes de uso intermedio, que incluyen insumos para la producción, representaron 80.6 por ciento de las compras y crecieron 34 puntos. Las importaciones de bienes de consumo aumentaron 9.2 por ciento y las de capital, 5.3 por ciento.

Con estos resultados, México registró un superávit comercial de nueve mil 552 millones de dólares entre enero y octubre, frente al déficit de dos mil 872 millones del mismo lapso de 2025. El saldo incluyó un superávit de 39 mil 530 millones en productos no petroleros y un déficit de 29 mil 977 millones en petroleros.

REPUNTE. En octubre, las exportaciones sumaron 86 mil nueve millones de dólares y las importaciones, 85 mil 711 millones. Las ventas al exterior crecieron 30.2 por ciento anual y las compras, 30.8 . El saldo mensual fue superavitario en 298 millones de dólares, luego del déficit de 606 millones registrado en septiembre.

Las exportaciones manufactureras aumentaron 31.8 por ciento anual. Entre los mayores avances destacaron los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con 73.6 por ciento, y los productos de la siderurgia, con 13.2 por ciento. Las ventas automotrices crecieron 5.6 por ciento.

Al descontar los efectos estacionales, las exportaciones aumentaron 5.64 por ciento respecto de septiembre. Las manufactureras avanzaron 6.68 por ciento y las petroleras cayeron 4.92. Las importaciones crecieron 4.05 por ciento mensual, con un alza de 20.33 en las compras petroleras. En esta serie, el superávit comercial pasó de 823 millones de dólares en septiembre a dos mil 68 millones en octubre.

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO ı Foto: Especial