Grupo Televisa y Fintech acuerdan adquirir AT&T México

Grupo Televisa y Fintech Holdings pactaron un acuerdo con AT&T para adquirir la totalidad de su negocio de telecomunicaciones móviles en México por 2 mil millones de dólares a través de una combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2027.

El movimiento se da luego de meses de estar en el radar de la televisora, ya que en diversas posiciones manifestó su interés por realizar adquisiciones en el mercado de telecomunicaciones.

“Grupo Televisa anunció hoy que un consorcio propiedad en un 50 por ciento por la Compañía y Fintech Holdings Inc. ha llegado a un acuerdo con AT&T, Inc. para adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México por un precio de compra de 2 mil millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes”, se detalló en el comunicado.

Actualmente AT&T México es el segundo más grande operador móvil en México, con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al 31 de diciembre de 2025.

Entre sus negocios provee servicios integrados de telecomunicaciones, incluyendo telefonía móvil, internet y servicios de valor agregado bajo títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

FGR