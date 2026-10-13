Reportan que México aprobará la fusión Viva-Volaris antes de fin de año

La autoridad antimonopolio de México aprobará la fusión entre las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva antes de que termine el año, según seis fuentes familiarizadas con el asunto, lo que probablemente creará el grupo de aerolíneas más grande del país con pocas limitaciones operativas.

Se espera que el organismo antimonopolio exija a la nueva empresa, Grupo Más Vuelos, que mantenga bajas las tarifas aéreas y evite despidos masivos, según tres fuentes que solicitaron el anonimato ya que no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre el tema.

El grupo también deberá mantener en gran medida las rutas actuales de las aerolíneas debido a la falta de alternativas de la competencia, a pesar de la persistente preocupación de que Más Vuelos domine el mercado, según las fuentes.

Viva, en una respuesta escrita a Reuters, dijo que seguía atenta al desarrollo del proceso de evaluación y que continuaría “colaborando con las autoridades”. Volaris también dijo que estaba “trabajando estrechamente con las autoridades regulatorias” y que mantenía su confianza en los “méritos estratégicos de la transacción”.

Una fuente de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) dijo ayer que el organismo no puede emitir un pronunciamiento sobre el proceso ya que aún se encuentra abierto y “se tiene que respetar el debido proceso”. La CNA no respondió a una solicitud de comentarios.

El acuerdo, anunciado a fines del año pasado, es una fusión entre iguales, y ambas aerolíneas han declarado que mantendrán sus identidades de marca tras la unión.

Las dos aerolíneas suman aproximadamente tres cuartas partes de los vuelos nacionales en México y menos de una quinta parte de los vuelos internacionales del país. Sin embargo, se han enfrentado a problemas financieros en los años posteriores a la pandemia de Covid-19, en particular debido a que los aviones permanecieron en tierra por las inspecciones obligatorias de los motores y los altos precios del combustible para aeronaves.

Las aerolíneas en México no recibieron apoyo gubernamental durante la pandemia. Ni Volaris ni Viva se sometieron a procedimientos de reestructuración como su competidora.

Una fuente cercana a las operaciones de Volaris dijo que la aerolínea necesitaba la alianza y que el director general, Enrique Beltranena, fue clave para concretar el acuerdo con Viva. El liderazgo de Más Vuelos provendrá de ambas aerolíneas, pero el presidente de Viva, Roberto Alcántara, también dirigirá el nuevo grupo.

Las aerolíneas de bajo costo han acaparado una gran parte del mercado nacional en los últimos años, superando a Aeroméxico. Sin embargo, la aerolínea bandera de México aún mantiene una ligera ventaja entre las compañías locales que operan rutas internacionales.

Según datos analizados por Reuters, Viva y Volaris coinciden actualmente en 85 rutas y, tras la fusión, Más Vuelos será la única operadora en 55 de ellas. La superposición es particularmente alta en los vuelos con origen y destino en Guadalajara y Monterrey.

La mayoría de las fuentes, que participan en las conversaciones actuales, indicaron que las aerolíneas estaban reduciendo algunas frecuencias de vuelo antes de la aprobación de la fusión.

“Cuando tú haces este análisis ruta por ruta, la única condición que puedes establecer es que liberen espacios para un tercero en las rutas altamente concentradas (...) como Ciudad de México como origen o destino, quizá también Guadalajara y Monterrey”, dijo Javier Núñez, experto en competencia y excomisionado antimonopolio.

Según tres fuentes, las autoridades estudiaron la posibilidad de modificar el número de vuelos permitidos para el grupo en los principales aeropuertos. Dos de las fuentes añadieron que, finalmente, los reguladores planean mantenerlos sin cambios.

El regulador aún está ultimando los detalles sobre cómo determinará y controlará qué rutas deberá seguir operando el nuevo grupo, según las mismas fuentes.

Para contrarrestar la concentración del mercado, Más Vuelos deberá mantener su modelo de bajo costo, según tres fuentes. En virtud de estas condiciones, un cierto porcentaje de las tarifas deberá mantenerse dentro del mismo rango que las de operadores similares en la región, según una fuente.

Según tres fuentes, la CNA sopesó la posibilidad de imponer restricciones al grupo de transporte de Alcántara, IAMSA, principal accionista de Viva y operador del servicio de enlace de la aerolínea, así como de importantes líneas de autobuses. Una de las fuentes indicó que es probable que el acuerdo se concrete sin grandes concesiones por parte de IAMSA.

Núñez dijo que el caso supondría una importante prueba inicial para la CNA -que sustituyó el año pasado a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)- dado el tamaño de la transacción y la visibilidad del sector de la aviación.

En 2007, el regulador anterior bloqueó el intento de Mexicana de adquirir Aeroméxico, citando preocupaciones antimonopolio. Mexicana quebró en 2010 antes de ser reactivada por el Estado en 2023.

Dos de las fuentes citaron presiones del Gobierno mexicano para que se concretara el acuerdo, ya que las aerolíneas son las que más vuelos operan desde el aeropuerto estatal Felipe Ángeles, ubicado en las afueras de Ciudad de México y que no ha logrado un tráfico considerable desde su inauguración en 2022.

Las aerolíneas se habrían comprometido a aumentar los vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como desde el aeropuerto estatal de Tulum, a pesar del bajo tráfico, dijo una fuente.

La Presidencia de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Hasta el momento, el acuerdo ya ha superado los obstáculos antimonopolio en Colombia y Estados Unidos. Aeroméxico ha manifestado reiteradamente su oposición al acuerdo, según una fuente cercana a la aerolínea, y le preocupa la efectividad de las concesiones regulatorias para limitar la cuota de mercado de Más Vuelos. Aeroméxico no respondió a una solicitud de comentarios.

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